NASCAR México Series 2026, en vivo: CDMX | Fecha 12

La NASCAR México Series llega a su final en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México

La NASCAR México Series 2026 llegará a su última fecha este domingo 8 de noviembre, cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México reciba la carrera que pondrá fin a la temporada. Los pilotos se darán cita en el circuito capitalino para disputar una jornada en la que se conocerá al nuevo campeón del serial de automovilismo. La gran final de la NASCAR México Series será el escenario donde los aspirantes al campeonato buscarán asegurar el título en la última carrera del año. La estrategia, las posiciones en la pista y el desempeño de los pilotos serán factores clave para definir al ganador de la temporada. Sigue todas las acciones de la competencia en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.