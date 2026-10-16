Salim Hanna se acerca a la Fórmula 1: el colombiano se une a Ferrari en F3

El colombiano Salim Hanna da un paso clave en su carrera al ingresar a la Ferrari Driver Academy y confirmar su primera temporada completa de F3 con Campos Racing en 2027.

Salim Hanna, piloto colombiano en F3 | Fórmula 3 oficial.

Con apenas 16 años, el colombiano Salim Hanna dio uno de los pasos más importantes de su carrera en el automovilismo. El piloto barranquillero fue confirmado como nuevo integrante de la Scuderia Ferrari Driver Academy y disputará en 2027 su primera temporada completa en la FIA Fórmula 3 con Campos Racing, en un movimiento que impulsa su proyección internacional.

La noticia representa una oportunidad importante para el joven talento colombiano, que comienza a abrirse camino en una de las categorías que sirven como plataforma para llegar a la Fórmula 2 y, posteriormente, aspirar a la máxima categoría del automovilismo mundial: la Fórmula 1. Con el respaldo de Ferrari, Hanna tendrá la posibilidad de continuar su formación dentro de una estructura reconocida por desarrollar pilotos de alto nivel.

¿Quién es Salim Hanna, el colombiano que llega a la Ferrari Driver Academy?

Nacido el 20 de noviembre de 2009 en Barranquilla, Hanna comenzó su camino en el automovilismo desde el karting, donde dio sus primeros pasos antes de afrontar el desafío de competir en monoplazas. Su progresión le permitió llegar a escenarios internacionales y demostrar sus condiciones frente a pilotos de distintas nacionalidades.

Durante 2026, el colombiano compitió en la Fórmula Regional Europea, campeonato en el que finalizó séptimo de la clasificación general. En esa temporada consiguió una victoria y otros tres podios, resultados que respaldaron su crecimiento deportivo y le permitieron ganar experiencia de cara a los siguientes retos de su carrera.

Además, Hanna tuvo sus primeras participaciones en la FIA Fórmula 3 con AIX Racing, al competir en las rondas de Spielberg, en Austria, y Budapest, en Hungría. Estas apariciones le permitieron familiarizarse con la categoría antes de asumir el desafío de disputar un calendario completo en 2027.

Salim Hanna y su objetivo en la Fórmula 3 con Campos Racing

Tras confirmarse su llegada a Campos Racing, el barranquillero manifestó su alegría por incorporarse a la escudería española y destacó el ambiente que encontró dentro del equipo. “Estoy feliz y agradecido de poder ser parte de este equipo que es una auténtica familia”, expresó el piloto colombiano.

Hanna también dejó claro que su intención será aprender desde el comienzo, aprovechar el respaldo de su nueva estructura y luchar por resultados destacados. “Sé que tenemos un equipo fuerte”, afirmó, con la ambición de competir en las posiciones delanteras durante su primera campaña completa en la categoría.

El desafío será exigente, pero el colombiano llegará a una escudería que viene de proclamarse campeona de constructores de la FIA Fórmula 3 en 2026. Con Campos Racing y el acompañamiento de la Ferrari Driver Academy, Salim Hanna buscará consolidarse en el automovilismo internacional y dar nuevos pasos hacia su gran sueño: llegar algún día a la Fórmula 1.

Te puede interesar