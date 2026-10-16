¡Jorge Campos y la humillación al Piojo Herrera! El golazo y la pifia de Félix Fernández

¡Jorge Campos le hizo un golazo a Félix Fernández y dejó en evidencia al ‘Piojo’ Herrera! En una nueva edición de Del Recuerdo, Félix Fernández revive uno de los momentos más curiosos de su carrera durante la temporada 1993-94, cuando Atlante enfrentó a Pumas en el estadio Azulgrana. Antes del encuentro, Ricardo La Volpe advirtió a sus jugadores sobre la habilidad de Campos para jugar como delantero y aseguró que su única jugada era la bicicleta. Sin embargo, el ‘Inmortal’ recibió un pase de Luis García Olalde, encaró a Miguel Herrera, ejecutó precisamente esa jugada y terminó con un golazo ante Félix Fernández. ¡La advertencia no sirvió de mucho!

La anotación provocó la reacción del Piojo Herrera, quien, de acuerdo con el relato de Félix Fernández, cometió dos faltas sobre Jorge Campos pese a que ya tenía una tarjeta amarilla. El exguardameta recordó con humor cómo el defensor se salvó de la expulsión y cómo aquella acción quedó marcada en su memoria. La anécdota llegó como parte de la previa del Atlante vs Pumas del Apertura 2026.

Pero las historias entre Pumas, Atlante y Félix Fernández no terminaron ahí. El exportero también recordó un enfrentamiento de 1997, cuando el futbolista Yuliano Sabatini protagonizó una jugada que terminó con una aparatosa patada del propio guardameta. Entre risas, Félix comparó la acción con una patada voladora de ninja y reconoció que su intención parecía estar más dirigida al rival que al balón. Dos encuentros, un gol inolvidable de Jorge Campos, las faltas del Piojo Herrera y una entrada que todavía provoca carcajadas en Del Recuerdo de Peloteando de Claro Sports.