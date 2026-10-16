Javier Aguirre responde a la visita del agente de Erik Lira al Valencia: “Fue una casualidad”

El técnico mexicano reconoció reuniones con Braulio Vázquez para planificar posibles refuerzos, aunque aseguró que la prioridad es conseguir resultados

El ‘Vasco’ revela pláticas con el director deportivo | @valenciacf

La posibilidad de que Erik Lira llegue al fútbol español de la mano de Javier Aguirre volvió a generar expectativas después de que el representante del mediocampista de Cruz Azul visitara las instalaciones del Valencia. El entrenador mexicano fue cuestionado sobre este acercamiento y respondió con humor, sin confirmar que exista una negociación para incorporar al futbolista.

Durante la conferencia de prensa de este viernes 16 de octubre, previa al partido contra el Athletic Club, Aguirre se refirió a la visita de Tarek Sebiat, integrante de la agencia StayPro, quien sostuvo una reunión con Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia. Aunque el encuentro despertó especulaciones sobre posibles refuerzos mexicanos, el técnico evitó ofrecer detalles sobre los nombres que analiza el equipo.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la visita del agente de Erik Lira al Valencia?

“Casualidades de la vida, hijo… fue una casualidad”, respondió el Vasco entre sonrisas cuando fue cuestionado sobre la presencia del representante del futbolista mexicano en la Ciudad Deportiva de Paterna. Aguirre no confirmó conversaciones para fichar al mediocampista ni descartó por completo que pueda convertirse en una alternativa para el mercado de invierno.

El entrenador ya había hablado sobre las condiciones de Lira durante su presentación con el Valencia, cuando lo describió como un amigo y un jugador con capacidad para competir en Europa. Sin embargo, explicó que primero necesitaba conocer a profundidad la plantilla antes de tomar decisiones relacionadas con nuevas incorporaciones.

¿Qué se sabe de la reunión entre el agente de Erik Lira y el Valencia?

La visita de Tarek Sebiat a las instalaciones del Valencia ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando se reunió con Braulio Vázquez. El representante pertenece a StayPro, agencia vinculada con Erik Lira, quien mantiene contrato con Cruz Azul hasta junio de 2029. De acuerdo con información publicada por Claro Sports, el futbolista estuvo cerca de incorporarse al Monaco durante el verano, pero la operación no se concretó por la falta de una plaza extracomunitaria.

El valor de mercado de Lira ronda los 14 millones de euros, una cifra que representa un obstáculo para el Valencia debido a sus limitaciones económicas. A su salida de Paterna, Sebiat tampoco confirmó una negociación y se limitó a responder que se trataba de un buen jugador, sin ofrecer mayores comentarios. El nombre de Edson Álvarez también apareció alrededor de la reunión, aunque Claro Sports informó que su vínculo con StayPro corresponde a cuestiones comerciales y no a su representación deportiva.

Javier Aguirre confirma reuniones con Braulio Vázquez para planear fichajes

Más allá de los rumores relacionados con futbolistas mexicanos, Aguirre reconoció que mantiene contacto permanente con Braulio Vázquez para analizar las necesidades deportivas del Valencia. El técnico explicó que ambos trabajan en la planificación del plantel, aunque evitó revelar los detalles de sus conversaciones y los posibles objetivos del club. “No te lo puedo decir, pero sí ha habido reuniones. Claro que me reúno con Braulio todos los días. Hablamos del pasado, del presente y del futuro. Es nuestra obligación ir un paso por delante para mejorar las cosas”, declaró el entrenador mexicano.

Sin embargo, Aguirre dejó claro que su prioridad inmediata es sumar puntos para sacar al Valencia de los últimos lugares de LaLiga, antes de concentrarse en los movimientos del próximo mercado de transferencias. “Lo primero, y en eso me lo recuerda Braulio y yo también estoy de acuerdo, es que tenemos que sumar tres puntos. Eso nos dará más tiempo para hablar y quizá, en lugar de dos (fichajes) sean tres”, añadió.

Javier Aguirre prepara su debut en Mestalla y exige resultados al Valencia

Mientras continúa la planificación deportiva, el Vasco se prepara para dirigir por primera vez al Valencia como local en Mestalla, este sábado 17 de octubre frente al Athletic Club. El mexicano recordó sus anteriores visitas al estadio como entrenador rival y destacó la importancia de contar ahora con el apoyo de la afición valencianista. “Estoy con mucha ilusión. Siempre vine de visitante, siempre me quedaba a ver la banda, era muy divertido eso, alguna vez gané por aquí, pero pocas. La grada empuja mucho y ahora está a favor, estoy con mucha ilusión”, expresó Aguirre, quien buscará su primera victoria al frente del conjunto español después del empate 2-2 frente al Racing de Santander.

Sobre el funcionamiento de su equipo, Aguirre señaló que necesita mejorar la posesión y la salida con el balón, después de identificar problemas durante su primer encuentro. “En Santander perdíamos la pelota demasiado pronto. Ese primer pase de seguridad lo tenemos que hacer mejor. Yo quiero de mi equipo personalidad con la pelota. Sin pelota estuve contento con la actitud de mi equipo. Les he insistido en la personalidad con la pelota, y lo puedo hacer público. Hay que ganar, no importa el cómo”, concluyó.