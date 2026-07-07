Alpes 2030 hará historia: los Juegos Olímpicos de Invierno alcanzarán la paridad de género

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) avaló el programa deportivo de la justa, que tendrá 126 pruebas

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Alpes 2030, que se celebrarán en Francia, marcarán un cambio histórico para el movimiento olímpico: por primera vez en una edición invernal habrá igualdad de género en la participación de atletas. El programa aprobado contempla 3,046 deportistas, con 1,525 mujeres y 1,521 hombres.

La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) avaló el programa deportivo de la justa, que tendrá 126 pruebas: 56 femeninas, 55 masculinas y 15 mixtas. La decisión forma parte de una revisión enfocada en modernizar los Juegos, ampliar la presencia femenina y acercar el programa a nuevas audiencias.

Entre las novedades destaca el debut del freeride, tanto en esquí como en snowboard. Esta modalidad, que se disputa fuera de pista y sobre terreno natural, llegará con cuatro pruebas: esquí masculino, esquí femenino, snowboard masculino y snowboard femenino. Su inclusión responde al crecimiento que ha tenido entre públicos jóvenes y a su bajo impacto en infraestructura.

También se incorporará el patinaje artístico sincronizado por equipos, conocido como synchro9. La modalidad ya cuenta con reconocimiento internacional dentro del patinaje y se disputará en la misma sede que el resto de las pruebas sobre hielo, lo que facilita su integración al calendario olímpico.

El programa aprobado incluye además nuevas pruebas mixtas y femeninas en distintas disciplinas. Entre ellas aparecen el relevo mixto en biatlón, el ski cross por equipos mixto, el snowboard paralelo mixto por equipos, los saltos de esquí por equipos femeninos y nuevas competencias de patinaje de velocidad.

El esquí de montaña también formará parte del programa, después de su incorporación previa al calendario olímpico de invierno. Con ello, Alpes 2030 mantendrá la línea de abrir espacio a disciplinas de mayor dinamismo y con formatos más atractivos para televisión y plataformas digitales.

La gran ausencia será la combinada nórdica, disciplina que une salto de esquí y esquí de fondo. El COI decidió retirarla del programa por su limitada presencia global, bajos indicadores de audiencia y falta de competencia femenina olímpica. La medida generó molestia en países con tradición en esta prueba, como Alemania, donde fue considerada durante décadas una fuente importante de medallas.

En contraste, el eslalon gigante paralelo de snowboard se mantiene dentro del calendario, luego de que el COI valorara una mejoría en sus indicadores de popularidad desde Pekín 2022. Con estos cambios, Alpes 2030 buscará presentar unos Juegos de Invierno más equilibrados, diversos y alineados con la nueva etapa del olimpismo.

La edición francesa quedará marcada como la primera cita invernal con paridad total de género. Más allá de los nuevos deportes, el dato central será el equilibrio entre hombres y mujeres en el escenario olímpico, un paso que el COI considera clave para el futuro de los Juegos.

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