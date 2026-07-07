¡Dolorosa victoria! Bélgica pierde a Onana lo que resta del Mundial

Se confirma la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que también lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses

La selección de Bélgica recibió una de las peores noticias posibles en plena Copa del Mundo 2026. El mediocampista Amadou Onana quedó descartado para el resto del torneo después de confirmarse que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que también lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

El futbolista se lesionó durante los primeros minutos del encuentro de octavos de final frente a Estados Unidos, compromiso que terminó con una victoria belga por 4-1. Apenas al minuto 17, Onana disputó un balón dividido con Christian Pulisic y, al caer tras el salto, apoyó la pierna derecha sobre el césped. La rodilla quedó trabada sin que existiera contacto directo con otro jugador, una acción que de inmediato encendió las alarmas.

El volante abandonó el terreno de juego entre lágrimas y fue sustituido mientras el cuerpo médico iniciaba las primeras evaluaciones. Horas más tarde, una resonancia magnética confirmó la gravedad de la lesión, poniendo fin a su participación en el Mundial y obligándolo a iniciar un proceso de recuperación que se estima será de entre siete y ocho meses.

La baja representa un golpe importante para el equipo dirigido por Rudi García, ya que Onana se había convertido en uno de los pilares del mediocampo belga. Su capacidad para recuperar balones, equilibrar el funcionamiento del equipo y aportar presencia física lo llevó a ser titular en dos partidos del certamen, consolidándose como una de las piezas más importantes del esquema del entrenador.

Aunque Bélgica consiguió el boleto a los cuartos de final con autoridad, la lesión del mediocampista dejó un ambiente de preocupación dentro del vestidor. La clasificación pasó a un segundo plano tras conocerse el alcance de la lesión de uno de los líderes del grupo, quien ahora deberá enfocarse en su rehabilitación.

Uno de los primeros jugadores en reaccionar fue Nicolas Raskin, quien destacó la influencia de Onana tanto dentro como fuera del campo. “Lo apoyamos y queremos luchar por él hasta el final. Es una personalidad enorme dentro del grupo y lo vamos a extrañar mucho. Incluso después de lesionarse encontró fuerzas para animar al equipo en el entretiempo”, declaró el centrocampista.

Las palabras de Raskin reflejan el peso que tiene Onana en el vestidor belga. Más allá de su aporte futbolístico, sus compañeros resaltaron la actitud que mostró pese al duro diagnóstico, manteniéndose cerca del equipo y ofreciendo apoyo durante un partido que terminó con la clasificación a la siguiente ronda.

Ahora, Bélgica deberá preparar uno de los compromisos más exigentes del torneo sin uno de sus futbolistas más determinantes. El conjunto de Rudi García se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026 con el objetivo de seguir en la lucha por el título, pero tendrá que hacerlo sin Amadou Onana, cuya ausencia obligará al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo en un momento decisivo de la competencia.

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