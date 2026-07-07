Coparon tres países: multitudinario banderazo de Colombia en Canadá

Después de haber estado presentes en México y Estados Unidos, los hinchas de Colombia coparon Vancouver, Canadá en su habitual banderazo.

Banderazo de Colombia | Foto por AUSTIN JOHNSON / AFP

Ya está todo listo para el último partido de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Colombia y Suiza se darán cita en el Estadio de Vancouver, Canadá, para definir al último clasificado de los cuartos de final de la cita orbital. Por parte de Sudamérica, solo quedan dos equipos en contienda, colombianos y argentinos.

Mucho se ha hablado en la previa de este juego sobre todo lo que ha tenido que viajar el conjunto amarillo, azul y rojo. Pues, es el único equipo que ha jugado en las tres sedes mundialistas. Ciudad de México, Guadalajara, Miami, Kansas City y ahora Vancouver, ha sido el recorrido ‘cafetero’.

Ahora bien, no es solo el desgaste de los viajes para los jugadores que hacen parte de la Selección Colombia. También la dificultad para que sus hinchas sigan al pie de cañón a su equipo. Sin embargo, esto no ha sido problema alguno para los ‘tricolores’ y han estado presentes masivamente en todos los rincones donde ha echo pie su seleccionado.

Enorme banderazo de Colombia en Vancouver

Sumado a esto, se venía diciendo que la presencia de los hinchas colombianos se iba a ver altamente afectada por el hecho de necesitar una visa adicional para entrar a Canadá. Frase que se ha quedado en puro mito tras la masiva presencia de hinchas de Colombia en el banderazo a las afueras del hotel de concentración del combinado ‘tricolor’.

Este pasado lunes 6 de julio desde las seis de la tarde, horario canadiense, miles de colombianos se reunieron para mostrar apoyo a su equipo nacional. En las inmediaciones del hotel Hyatt Regency Vancouver una marea amarilla se hizo presente. Durante horas, los ‘cafeteros’ estuvieron cantando, alentando y compartiendo un rato con los jugadores.

💛💙❤️ ¡ÚNICOS E IRREPETIBLES! 💛💙❤️



¿Tres países? No hay problema, allá les llegamos. La ILUSIÓN de la gente está tope. Estamos SOÑANDO muy en grande y vamos CREER que es POSIBLE.



¡VAMOS COLOMBIA! 🇨🇴 pic.twitter.com/0yOvCY7KwQ — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) July 7, 2026

Ya se ha hecho costumbre que los hinchas de la Selección Colombia llenen cierren las calles aledañas a los sitios de concentración de la ‘tricolor’. Pasó en México, Estados Unidos y ahora Canadá. Sin duda alguna, una de las hinchadas que más miradas se está llevando en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

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