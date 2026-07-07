El COI levanta temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso

El Comité Olímpico Internacional anunció la revocación temporal a la suspensión del Comité Olímpico Ruso de competencias internacionales

El Comité Olímpico Internacional (COI) tomó la polémica decisión este martes 7 de julio de revocar de forma temporal la suspensión al organismo ruso, una medida que permanecía vigente desde octubre de 2023. La decisión abre la puerta a una posible normalización de la situación del COR dentro del movimiento olímpico, sin embargo la postura del organismo que dirige Kirsty Coventry contiene algunos matices.

La Comisión Ejecutiva del COI tomó la determinación después del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que concluyó que el COR ya no cuenta entre sus integrantes con organizaciones deportivas regionales en territorios ocupados de Ucrania. La entidad con sede en Lausana, Suiza, informó sobre la resolución a través de un comunicado de prensa.

El organismo olímpico también recomendó a las federaciones internacionales la eliminación de las restricciones aplicadas a los deportistas rusos por las consecuencias de la guerra en Ucrania y por el programa de dopaje que afectó al deporte del país en años anteriores.

La postura del COI mantiene la línea adoptada con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, fecha en la que la organización expresó su respaldo a una progresiva normalización de la situación de sus deportistas. La resolución sobre Rusia forma parte de las medidas recientes del organismo internacional, aunque la decisión todavía mantiene vivo el debate sobre la situación que se vive con respecto al conflicto en Ucrania.

Uno de los temas que siguen sin quedar definidos es la decisión definitiva sobre el uso de la bandera, el himno, los colores y otros símbolos rusos en las competencias olímpicas. Estos elementos permanecerán bajo análisis por parte de la organización que encabeza Kirsty Coventry, a la espera de que resuelvan la situación en el mediano plazo.

Además, el Comité Olímpico Internacional confirmó que no organizará eventos en Rusia ni invitará a integrantes del Gobierno ruso a sus actividades. La medida mantiene restricciones institucionales mientras avanzan las evaluaciones sobre la participación del país en el ámbito olímpico.

Cabe recordar que el COI tomó una de sus decisiones más polémicas en el escenario deportivo internacional tras suspender al Comité Olímpico Ruso por la violación de la Tregua Olímpica a raíz de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. La medida se agravó en octubre de 2023, cuando el organismo sancionó al comité ruso por incorporar entidades deportivas de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, una acción que el COI consideró contraria a la integridad territorial del Comité Olímpico de Ucrania y a los principios de la Carta Olímpica. A este conflicto se sumaron los antecedentes del dopaje de Estado, que desde años atrás obligaron a varios atletas rusos a competir bajo una condición neutral.

El COI insiste su apoyo a Ucrania

El COI aclaró que esta decisión no implica un cambio en su postura frente a la invasión rusa de Ucrania, la cual continúa condenando, ni modifica su apoyo a la comunidad olímpica ucraniana mediante programas de solidaridad y asistencia. Asimismo, señaló que las federaciones internacionales y organizadores de eventos tendrán autonomía para decidir aspectos como la participación de delegaciones, presencia de funcionarios y uso de símbolos nacionales rusos, mientras que el propio COI mantendrá restricciones sobre la organización de eventos en Rusia. La nueva postura busca equilibrar el derecho de los atletas a competir sin discriminación por las acciones de sus gobiernos con la defensa de los valores olímpicos, la neutralidad deportiva y la confianza en los sistemas de integridad y antidopaje.

Te puede interesar: