¿Qué es el síndrome de Haglund? La razón por la que Pedro Neto juega con un hoyo en el zapato

El delantero de Portugal volvió a llamar la atención tras cambiarse de botín ante España. La modificación tiene una explicación médica.

El extremo portugués modifica sus tacos por una razón médica | Reuters

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. En pleno partido contra España, el delantero Pedro Neto se acercó al banquillo para cambiarse uno de sus tacos después de sufrir molestias en el pie durante el encuentro disputado en Dallas.

Cuando regresó al terreno de juego, las cámaras captaron que la nueva bota tenía un gran agujero en la parte posterior del talón. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales, ya que muchos aficionados pensaron que el calzado estaba roto o dañado por accidente.

El cambio de botín ocurrió mientras Portugal buscaba el empate tras el gol de Mikel Merino en el tiempo añadido. Finalmente, España se impuso por 1-0 y avanzó a los cuartos de final, poniendo fin al último Mundial de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa.

Lejos de tratarse de un accidente, el agujero en el zapato forma parte de una adaptación que Pedro Neto utiliza de manera habitual para poder competir con menos dolor, debido a una condición médica que afecta uno de sus talones.

¿POR QUÉ ROMPE EL TACO EN EL TALÓN? 🇵🇹



Pedro Neto sufre el síndrome de Haglund, un crecimiento ósea anormal en la parte posterior del hueso del talón.



Ayer se lo vio contra España, reingresar al campo con un agujero grande en el zapato, para así aliviar dolor. pic.twitter.com/fTTl83Do5E — Jose Alberto (@JAlbMontenegro) July 7, 2026

¿Qué es el síndrome de Haglund?

El síndrome de Haglund es una afección provocada por una protuberancia ósea anormal en el hueso del talón. Ese crecimiento genera un roce constante con el calzado, especialmente en deportistas que realizan carreras, cambios de dirección y movimientos repetitivos, lo que puede inflamar tanto la bolsa sinovial como el tendón de Aquiles.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor en la parte posterior del talón, inflamación, enrojecimiento y molestias al caminar o correr. El uso continuo de botas de fútbol ajustadas puede aumentar la presión sobre esa zona y agravar el problema, por lo que algunos jugadores recurren a modificaciones en el calzado para aliviar el contacto directo.

En el caso de Pedro Neto, el agujero en la parte trasera del botín elimina la presión sobre la prominencia ósea y le permite disputar los partidos con menos dolor. Aunque el síndrome de Haglund puede tratarse mediante fisioterapia, plantillas o incluso cirugía en algunos casos, el internacional portugués ha optado por esta solución para poder seguir compitiendo al máximo nivel.

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