Norteamérica 2026, el Mundial en el que África superó a la Concacaf

Publicado por Héctor Lázzeri

En la Copa del Mundo que se jugaba en casa, los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe no alcanzan sus objetivos

África ya tiene más viajes a cuartos que Concacaf
África ya tiene más viajes a cuartos que Concacaf | Reuters

El Mundial del 2026 tenía que haber sido el de la Concacaf. Por primera vez en la historia, la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tenía media docena de participantes. Los tres países sede aspiraban a una actuación histórica. Estados Unidos y su ‘generación dorada’ buscaban llegar a cuartos por primera vez desde 2002; México tenía el mismo objetivo, aferrándose a la localía en la CDMX, y Canadá buscando avanzar por primera vez a las rondas de eliminación.

De los tres, podríamos decir que solo los de la Hoja de Maple alcanzaron su objetivo, porque Estados Unidos y México se toparon de nueva cuenta con la barrera de los octavos. Panamá, Curazao y Haití sumaron un punto en total, y resulta que otra región del mundo les han superado: África.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) mandó 10 equipos a esta justa mundialista y solo una, Túnez, quedó fuera en la primera ronda, incluyendo a dos de las ‘Cenicientas’ del torneo, Cabo Verde y Congo. De hecho, la CAF fue la selección de mejor desempeño en la fase de grupos: 90% de sus equipos pasaron la primera ronda, por 83.3% de Conmebol (5 de 6, falló Uruguay) y UEFA (81.3%, 13 de 16).

Si bien Cabo Verde, Congo, Ghana, Costa de Marfil, Sudáfrica, Senegal y Argelia ya se fueron a casa (con Egipto pendiente), Marruecos ya se metió a los cuartos de final, eliminando a una selección de la Concacaf de paso para superarles en la tabla histórica, en lo que fue la tercera eliminatoria entre equipos africanos y de Concacaf, con saldo 2-1 para la CAF

  • Ghana 2-1 Estados Unidos, octavos en 2010
  • Canadá 1-0 Sudáfrica, dieciseisavos en 2026
  • Marruecos 3-0 Canadá, octavos en 2026

Considerando los Mundiales desde 1950, cuando el torneo adoptó en buena medida el formato actual (una fase de grupos que elimina a varios en cada sector), África ya tiene más viajes a la ronda de los ocho mejores (5) que la Concacaf (4). Estarían empatados sin tomamos en cuenta que Cuba llegó a cuartos en 1938, pero el torneo comenzaba en octavos.

Equipos de la Concacaf en cuartos de final del Mundial, desde 1950 (4):

Costa Rica fue la última selección de la Concacaf en meterse en cuartos y fue en Brasil 2014. México solo lo hizo en casa y Estados Unidos superando al tricolor en Corea Japón 2002.

  • 1970 | México
  • 1986 | México
  • 2002 | Estados Unidos
  • 2014 | Costa Rica

Equipos de África en cuartos de final del Mundial, desde 1950 (5):

Marruecos se metió a cuartos en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, algo que ningún país de cualquiera de estas confederaciones ha conseguido en su historia. De superar a Francia, sería la segunda ocasión que se meten a semifinales, superando también a la Concacaf, que solo tiene el de 1930 con Estados Unidos, cuando se jugaba con muchos menos equipos.

  • 1990 | Camerún
  • 2002 | Senegal
  • 2010 | Ghana
  • 2022 | Marruecos
  • 2026 | Marruecos
Marruecos eliminó a Canadá en octavos
Marruecos eliminó a Canadá en octavos | REUTERS/Issei Kato

La valoración de los futbolistas muestra un sorpasso todavía mayor. Hay 14 jugadores africanos más valiosos que los mejores de Concacaf, según datos de Transfermarkt, y el primer mexicano, Santiago Gimenez, apenas entraría al Top 75 en la CAF (18 millones de euros):

  1. Yan Diomande | Costa de Marfil | 90 millones de euros
  2. Antoine Semenyo | Ghana | 80M
  3. Achraf Hakimi | Marruecos | 80M
  4. Bryan Mbeumo | Camerún | 75M
  5. Victor Osimhen | Nigeria | 75M
  6. Carlos Baleba | Camerún | 55M
  7. Iliman Ndiaye | Senegal | 55M
  8. Mohammed Kudus | Ghana | 50M
  9. Ayyoub Bouaddi | Marruecos | 50M
  10. Omar Marmoush | Egipto | 50M
  11. Amad Diallo | Costa de Marfil | 45M
  12. Ibrahim Maza | Argelia | 45M
  13. Yankuba Minteh | Gambia | 45M
  14. Ousmane Doimande | Costa de Marfil | 42M
  15. Christian Pulisic | Estados Unidos | 40M
  16. Folarin Balogun | Estados Unidos | 40M
  17. Alphonso Davies | Canadá | 40M

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