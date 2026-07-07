Norteamérica 2026, el Mundial en el que África superó a la Concacaf
En la Copa del Mundo que se jugaba en casa, los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe no alcanzan sus objetivos
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El Mundial del 2026 tenía que haber sido el de la Concacaf. Por primera vez en la historia, la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tenía media docena de participantes. Los tres países sede aspiraban a una actuación histórica. Estados Unidos y su ‘generación dorada’ buscaban llegar a cuartos por primera vez desde 2002; México tenía el mismo objetivo, aferrándose a la localía en la CDMX, y Canadá buscando avanzar por primera vez a las rondas de eliminación.
De los tres, podríamos decir que solo los de la Hoja de Maple alcanzaron su objetivo, porque Estados Unidos y México se toparon de nueva cuenta con la barrera de los octavos. Panamá, Curazao y Haití sumaron un punto en total, y resulta que otra región del mundo les han superado: África.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) mandó 10 equipos a esta justa mundialista y solo una, Túnez, quedó fuera en la primera ronda, incluyendo a dos de las ‘Cenicientas’ del torneo, Cabo Verde y Congo. De hecho, la CAF fue la selección de mejor desempeño en la fase de grupos: 90% de sus equipos pasaron la primera ronda, por 83.3% de Conmebol (5 de 6, falló Uruguay) y UEFA (81.3%, 13 de 16).
Si bien Cabo Verde, Congo, Ghana, Costa de Marfil, Sudáfrica, Senegal y Argelia ya se fueron a casa (con Egipto pendiente), Marruecos ya se metió a los cuartos de final, eliminando a una selección de la Concacaf de paso para superarles en la tabla histórica, en lo que fue la tercera eliminatoria entre equipos africanos y de Concacaf, con saldo 2-1 para la CAF
- Ghana 2-1 Estados Unidos, octavos en 2010
- Canadá 1-0 Sudáfrica, dieciseisavos en 2026
- Marruecos 3-0 Canadá, octavos en 2026
Considerando los Mundiales desde 1950, cuando el torneo adoptó en buena medida el formato actual (una fase de grupos que elimina a varios en cada sector), África ya tiene más viajes a la ronda de los ocho mejores (5) que la Concacaf (4). Estarían empatados sin tomamos en cuenta que Cuba llegó a cuartos en 1938, pero el torneo comenzaba en octavos.
Equipos de la Concacaf en cuartos de final del Mundial, desde 1950 (4):
Costa Rica fue la última selección de la Concacaf en meterse en cuartos y fue en Brasil 2014. México solo lo hizo en casa y Estados Unidos superando al tricolor en Corea Japón 2002.
- 1970 | México
- 1986 | México
- 2002 | Estados Unidos
- 2014 | Costa Rica
Equipos de África en cuartos de final del Mundial, desde 1950 (5):
Marruecos se metió a cuartos en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, algo que ningún país de cualquiera de estas confederaciones ha conseguido en su historia. De superar a Francia, sería la segunda ocasión que se meten a semifinales, superando también a la Concacaf, que solo tiene el de 1930 con Estados Unidos, cuando se jugaba con muchos menos equipos.
- 1990 | Camerún
- 2002 | Senegal
- 2010 | Ghana
- 2022 | Marruecos
- 2026 | Marruecos
La valoración de los futbolistas muestra un sorpasso todavía mayor. Hay 14 jugadores africanos más valiosos que los mejores de Concacaf, según datos de Transfermarkt, y el primer mexicano, Santiago Gimenez, apenas entraría al Top 75 en la CAF (18 millones de euros):
- Yan Diomande | Costa de Marfil | 90 millones de euros
- Antoine Semenyo | Ghana | 80M
- Achraf Hakimi | Marruecos | 80M
- Bryan Mbeumo | Camerún | 75M
- Victor Osimhen | Nigeria | 75M
- Carlos Baleba | Camerún | 55M
- Iliman Ndiaye | Senegal | 55M
- Mohammed Kudus | Ghana | 50M
- Ayyoub Bouaddi | Marruecos | 50M
- Omar Marmoush | Egipto | 50M
- Amad Diallo | Costa de Marfil | 45M
- Ibrahim Maza | Argelia | 45M
- Yankuba Minteh | Gambia | 45M
- Ousmane Doimande | Costa de Marfil | 42M
- Christian Pulisic | Estados Unidos | 40M
- Folarin Balogun | Estados Unidos | 40M
- Alphonso Davies | Canadá | 40M