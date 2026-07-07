Fin de la novela de Kevin Ramírez: qué pasará con el futbolista de Malacateco

Se definió el futuro del capitán de los Toros y pieza de la Selección de Guatemala.

Kevin Ramírez, figura de Malacateco | @estuardoo_6

El futuro de Kevin Ramírez fue uno de los temas que más movimiento generó durante el mercado de fichajes en Guatemala. El mediocampista manifestó su intención de buscar un nuevo desafío y apareció en el radar de varios equipos importantes de la Liga Nacional, pero las negociaciones no consiguieron superar un obstáculo determinante.

Comunicaciones, Xelajú MC y Antigua GFC mostraron interés en el futbolista de Malacateco, abriendo la posibilidad de una transferencia antes del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, Ramírez mantiene un vínculo vigente con los Toros y su salida dependía del pago de una elevada cláusula de rescisión.

La postura del conjunto fronterizo se mantuvo firme durante todo el proceso. Aunque desde la institución conocían el deseo del jugador de cambiar de equipo, dejaron claro que no aceptarían su partida sin recibir la cantidad establecida para liberarlo de su contrato. Hasta el momento, ninguno de los interesados cumplió con esa condición.

El equipo que más avanzó fue Comunicaciones. Los Cremas intentaron encontrar una fórmula para incorporar al volante e incluso buscaron negociar la cifra solicitada por Malacateco, pero las conversaciones no terminaron en un acuerdo. De esta manera, una posibilidad que tomó fuerza durante el mercado volvió a enfriarse.

Según precisiones de Guatefutbol.com, ante este escenario, todo apunta a que Kevin Ramírez continuará en Malacateco y deberá cumplir su contrato con la institución. La falta de un acuerdo económico frenó cualquier transferencia y, salvo un giro inesperado antes del cierre del mercado, el mediocampista seguirá defendiendo la camiseta de los Toros en el próximo campeonato.

La continuidad representa una noticia importante para el conjunto fronterizo por el peso que Ramírez tiene dentro del plantel. El futbolista acumula 190 partidos en la Liga Nacional con Malacateco, suma 14,513 minutos de competencia y 22 goles, números que reflejan su extensa trayectoria en la institución. Además, el mediocampista formó parte de uno de los momentos más importantes en la historia reciente del club: la conquista del Torneo Apertura 2021. Su experiencia y conocimiento del equipo lo mantienen como una pieza de valor para un Malacateco que ahora podrá contar nuevamente con él, pese a que el propio jugador había mostrado interés en tomar otro camino.

Así, una de las novelas del mercado guatemalteco parece llegar a su desenlace. Comunicaciones no logró cerrar su contratación, Xelajú y Antigua tampoco concretaron una operación y Kevin Ramírez seguirá en Malacateco, al menos mientras ningún club decida afrontar las condiciones económicas exigidas para conseguir su salida.

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