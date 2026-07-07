Isaac del Toro, etapa 4 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultados

Siga las emociones de la cuarta fracción de la Grande Boucle, que unirá caminos entre Carcassone y Fox.

Etapa 4 del Tour de Francia | REUTERS

Así quedaron las clasificaciones de la etapa 4 del Tour de Francia 2026

Resultados de la etapa 4

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Mads Pedersen Lidl – Trek 4:10:45 10” 2. Quinn Simmons Lidl – Trek “ 6” 3. Raúl García Pierna Movistar Team ” 4” 4. Marco Frigo NSN Cycling Team ” 5. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech ” 6. Kevin Vauquelin Netcompany INEOS ” 7. Sean Quinn EF Education EasyPost ” 8. Torstein Traeen Uno-X Mobility ” 9. Pablo Castrillo Movistar Team ” 10. Mathias Vacek Lidl – Trek ”

Clasificación general

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 13:02:46 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost ” 3. Mathias Vacek Lidl – Trek + 3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG + 7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ” 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech + 8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG + 8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek + 8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 8:41

Isaac del Toro, etapa 4 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Carcassone – Fox?

¿Cómo le fue a Isaac del Toro? El mexicano está próximo a llegar en el pelotón. La etapa de hoy no era importante en los planes para el UAE Team Emirates. De hecho, Pogacar perderá el maillot amarillo ante Torstein Traeen. Todo queda guardado para la alta montaña, mientras que la jornada de hoy fue más de trámite. Impecable esprint final A partir de una curva a la derecha, la última de etapa, Kevin Vauquelin emprendió el primer ataque hasta que Pedersen activó la máquina. Se lanzó el danés y superó con creces a todos los perseguidores de fuga. Quinn Simmons (Lidl – Trek) y Raúl García Pierna (Movistar Team) completan el podio. ¡MADS PEDERSEN GANA LA ETAPA 4! ¡Feroz e incontestable! El inquilino del Lidl-Trek aprovechó la superioridad numérica de su equipo para lanzarse y ganar la jornada del día. ¡Último kilómetro! ¡EMOCIONANTE FINAL! CUALQUIER COSA PUEDE PASAR CON LOS CORREDORES DE LA FUGA. A 4 kilómetros ¡Vacek ahora toma la batuta! Será una definición de largo aliento hasta el último kilómetro, a la espera de que alguno mueva la carrera nuevamente. A 8 kilómetros ¡Ataca el Movistar! Raúl García Pierna va armando la propuesta, pero el Lidl – Trek se ve obligado a contragolpear. A 13 kilómetros Último tramo ascendente, pero ya para el final de la carrera, el frenesí será total. No se rompe todavía el grupo, aunque las miradas enfocan al Lidl-Trek por el acompañamiento a Pedersen. A 20 kilómetros El pelotón, con Isaac del Toro, ya está demasiado lejos. Casi 12 minutos de diferencia respecto a la cabeza de carrera. A 22 kilómetros Por ahora, el grupo del Lidl – Trek que venía aspirandoen la cima trabaja para Mads Pedersen. Él es uno de los candidatos fuertes del día. A 24 kilómetros ¡Será una pelea de diez corredores rumbo a la meta y la victoria de etapa! Crecen las expectativas por Torstein Traen, que buscará llevarse el maillot amarillo. Todo en puntos suspensivos de cara a los últimos kilómetros. ¡Marco Frigo conquista la montaña! Cinco puntos para el italiano del NSN Cycling Team. Pablo Castrillo suma tres en el último puerto del día. ¡Preparémonos para el descenso! A 36 kilómetros ¡Pablo Castrillo (Movistar Team) lidera la cabalgata de once corredores en fuga! Todo servido para el puerto clave del día. A 39 kilómetros ¡Fuga capturada! 28 corredores en la cima. El pelotón está a casi ocho minutos. A 41 kilómetros Tratnik y Vacek no han negociado una sola gota de sudor. Quedó descolgado Kirsch, muy cerca de ser capturado por el pelotón a 11 segundos. Parece que los perseguidores asaltarán la cima. Seis kilómetros para el último premio de montaña. A 50 kilómetros Descenso vertiginoso previo a una última subida. El pico que se avecina es el Col de Montségur, de segunda categoría (6.9 km al 6.1%). Es posible que se presenten más ataques que comprometan al tridente de arriba en punta. A 64 kilómetros ¡Ahora es disputa de tres! Kirsch logra unirse al intento de Tratnik y Vacek por comandar la carrera. A 69 kilómetros Tratnik y Vacek se mantienen en punta. A unos 17 segundos aguarda Alex Kirsch (Cofidis) por llegar a la zona de adelante. El resto de perseguidores quedan a 27” y el pelotón a más de siete minutos. ¡Más de 40 grados de temperatura! A 76 kilómetros ¡Ha ganado Tratnik en el Col de Coudons y obtiene cinco puntos para la montaña! Mientras tanto, Simone Velasco (Astana) y Silvan Dillier (Alpecin – Premier) sufrieron una colisión en el pelotón. A 80 kilómetros Por ahora, Tostein Traeen (Uno-X Mobility) empieza a ser amenaza por el maillot amarillo. Ha subido más de 20 posiciones para instalarse virtualmente en el podio, muy cerc de Pogacar y Vingegaard, ambos en el pelotón principal. A 84 kilómetros Se fragmenta un poco la fuga. Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Mathia Vacek (Lidl-Trek) pican en punta y toman pocos segundos de distancia. El pelotón queda a casi cinco minutos. Todo indica que no harán el esfuerzo en aras de guardar energías. ¡Coronado el esprint de Quillan! ¡Binian Girmay (NSN Cycling Team) se lleva los 25 puntos en el punto de velocidad, seguido de Mads Pedersen (20 pts para él)! Ahora, a 88 kilómetros de la meta, emprendemos camino al Col de Coudons. A 94 kilómetros Ya van casi cuatro minutos de diferencia entre la fuga de 34 corredores y el pelotón, que corre con Isaac del Toro protagonista. A 100 kilómetros A pesar de algunos intentos de escapada, la cabeza de carrera sigue compacta rumbo al esprint intermedio en Quillan. Ya se viene lo atractivo de la montaña, con dos puertos de segunda categoría. A 117 kilómetros Molenaar repite la dosis y se lleva el segundo premio de montaña. Le pone dos puntos más a sus expectativas en la clasificación, superando a Sean Queen (EF Education Easy-Post). A 121 kilómetros Palpitamos una nueva cima, ahora de tercera categoría, en el Col du Paradis (5.6 km al 4.3%). Todo se mantiene muy en calma respecto a la situación de carrera. A 133 kilómetros Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) se lleva el punto al subir el pico de Bedos. Aceleró desde atrás para superar a Raúl García Pierna (Movistar Team), quien lideraba la fuga. ¡Inicia oficialmente el camino a la montaña! Es la hora de subir al Col de Bedos (3.3 km al 4.4%), pico de cuarta categoría que dará más puntos para la clasificación. A 142 kilómetros No hay mayores novedades en el desarrollo de la carrera. El EF Education Easy-Post va tirando la fuga en compañía del Red Bull BORA – hansgrohe. ¡Estaremos pendientes de algún ataque previo a la montaña! A 148 kilómetros ¡Diferencia ampliada a 3:44 entre fugados y el pelotón! La temperatura es de 40 grados en la vía. A 154 kilómetros ¡Un detalle! Ni el UAE Team Emirates, ni el Visma | Lease a Bike (los dos equipos en la cima de la general) están presentes en la escapada. A 156 kilómetros ¡Se amplían diferencias! El pelotón ya está a más de 2:10 frente al denso lote de escapados. A 162 kilómetros Llevando más de 20 minutos, la fuga terminó siendo interceptada. En total hay 34 corredores comandando la cabeza de carrera, sin ningún latinoamericano en escena. A 170 kilómetros Ya se forma un grupo adelante de 14 corredores, que actualmente lidera Mads Pedersen. El pelotón está atrás, a cuatro segundos, con intenciones de que algunos embaladores tomen el desgaste en la cima. Primeros ataques Alex Kirsch (Cofidis) tomó la delantera y ya le toma más de 10 segundos al pelotón. Le sigue los pasos Mads Pedersen (Lidl-Trek) como único perseguidor. ¡Kilómetro cero! ¡Ahora sí! ¡Oficialmente salen los corredores, que cumplirán con recorrido de 181 kilómetros vibrantes este martes! Salen los corredores Mientras se habla de una ola de calor intensa, de hasta 40 grados centígrados, los pedalistas van saliendo rumbo al punto de inicio de carrera a 6 kilómetros. ¡Nos vamos preparando! ¡Muy buen día! Iniciamos el cubrimiento para vivir la cuarta etapa del Tour de Francia. Se estima que los corredores salgan de Carcassonne sobre las 5:24 de la mañana (hora MX).

Serán 181.9 kilómetros para esta cuarta fracción, que tendrá nuevamente cabida para las emociones en la montaña. Son cuatro picos en total, dos de ellos (los últimos) de segunda categoría en el Col de Coudons y Col de Montségur. Oportunidad para que la legión latinoamericana siga escalando posiciones en lo corrido de la Grande Boucle.

El perfil de la etapa 4 | Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Pasadas tres etapas, así va la clasificación general del Tour de Francia, con una batalla ‘mano a mano’ entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG 8:46:55 2. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike “ 3. Remco Evenepoel Red Bull – BORA- hansgrohe 0:23 4. Isaac del Toro UAE Team Emirates 0:24 5. Juan Ayuso Lidl – Trek 0:27 6. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 0:48 7. Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe 0:53 8. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 1:09 9. Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:11 10. Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step 1:17

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

Recuerde que en México, las emociones de la Grande Boucle podrán verse por la señal de ESPN y Disney+ en su plataforma de streaming. Lo propio para Colombia, con la disponibilidad de las señales abiertas de RCN TV y Caracol. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles en tiempo real de cada etapa.

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