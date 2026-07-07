Tebas cuestiona la credibilidad de la FIFA tras el caso Balogun: “Todos guardan un silencio cómplice”

El presidente de LaLiga señaló que el perdón a Folarin Balogun refleja un problema de gobernanza dentro del organismo que encabeza Gianni Infantino

Tebas critica a la FIFA por el Caso Balogun. | Imago7 y Reuters.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó una crítica directa contra la FIFA tras la polémica por el caso de Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, cuya sanción fue suspendida durante el Mundial 2026. El dirigente español aseguró que la decisión no debe verse como un hecho aislado, sino como una muestra de un problema mayor dentro del organismo que preside Gianni Infantino.

La controversia comenzó después de que Balogun fuera expulsado en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina. FIFA determinó una suspensión de un partido, pero dejó su ejecución en pausa bajo un periodo de prueba, lo que permitió al atacante estar disponible para el duelo de octavos de final contra Bélgica. El organismo defendió la medida con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender de manera condicional ciertas sanciones.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Tebas cuestionó el procedimiento y afirmó que el perdón a Balogun “no es una anécdota ni un error aislado”. Para el presidente de LaLiga, el caso representa “la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del fútbol en general”.

El directivo español señaló que el problema surge cuando las normas pueden modificarse o interpretarse según el contexto. También apuntó contra la falta de diálogo con las ligas nacionales, a las que considera parte fundamental del desarrollo del fútbol profesional durante todo el año.

“Cuando las decisiones de mayor trascendencia se adoptan sin un verdadero diálogo y acuerdo con las ligas nacionales o domésticas, que son quienes sostienen el fútbol profesional los 365 días del año, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a ser el sistema”, escribió Tebas.

En su mensaje, el dirigente también criticó los Congresos de la FIFA, a los que describió como actos con apariencia de unanimidad, pero sin debate real. Según Tebas, muchas decisiones llegan cerradas antes de las votaciones y terminan por afectar de manera constante a las ligas nacionales.

“El caso del jugador Balogun no hace más que reforzar esa percepción; es la punta del iceberg. Además, si las reglas se aplican constantemente con arbitrariedad, la confianza desaparece. Y sin confianza no hay credibilidad institucional”, añadió el presidente de LaLiga.

La FIFA, por su parte, ha defendido que la tarjeta roja de Balogun no fue anulada, sino que únicamente se suspendió la ejecución del castigo. El Comité Disciplinario también sostuvo que actuó de forma independiente y que la decisión fue una medida permitida por el reglamento, pese a las críticas de UEFA y de la Federación Belga.

Tebas cerró su posicionamiento con una crítica al silencio de varios actores del fútbol internacional. “Gran parte del mundo del fútbol es consciente de ello, pero demasiados prefieren guardar un silencio cómplice”, escribió. Para el dirigente, el fútbol mundial necesita instituciones que rindan cuentas, respeten las reglas y gobiernen con transparencia.

El caso Balogun sigue como uno de los temas más discutidos del Mundial 2026, no solo por la decisión disciplinaria, sino por el debate que abrió sobre la independencia de FIFA, la influencia externa en sus resoluciones y la relación del organismo con las ligas, clubes, jugadores y aficionados.

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