Benfica remonta al Santa Clara y sigue como sublíder en Portugal

El conjunto de Lisboa vino de atrás para imponerse 2-1 en el Estadio de São Miguel, en un partido que terminó con la expulsión de Jhon Durán

Benfica derrota a Santa Clara. | Captura Claro Sports

Benfica consiguió una victoria de 2-1 sobre Santa Clara en el Estadio de São Miguel, en el cierre de la jornada 9 de la Primeira Liga de Portugal 2026-27. Las Águilas tuvieron que remontar el marcador después de recibir un gol de penalti durante la primera mitad, pero Vangelis Pavlidis y Gianluca Prestianni aparecieron en el complemento para darle los tres puntos al equipo visitante.

Con este resultado, Benfica alcanzó las 22 unidades y se colocó en el segundo lugar de la clasificación, a cinco puntos del Porto, líder del campeonato con 27. Santa Clara, por su parte, se quedó con 18 puntos en la cuarta posición, después de dejar escapar la ventaja que había conseguido antes del descanso.

El encuentro tuvo dos momentos determinantes: Fernando adelantó a los locales desde los once pasos al minuto 32, mientras que Benfica resolvió la remontada en un lapso de seis minutos del segundo tiempo. El cierre también estuvo marcado por la expulsión de Jhon Durán al 90+6′, después de que el delantero colombiano ingresara de cambio.

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Santa Clara toma ventaja con un penalti de Fernando

El equipo local comenzó el partido con oportunidades para abrir el marcador. Tiago Ribeiro avisó al minuto 2 con un disparo desde fuera del área que pasó cerca del poste derecho, mientras que Fernando y Lucas Soares también exigieron al portero visitante durante los primeros 15 minutos.

Benfica respondió con intentos de Alexander Bah y João Palhinha, pero Santa Clara encontró la oportunidad de adelantarse al minuto 30, cuando Samuel Dahl cometió una mano dentro del área. El árbitro señaló penalti y Fernando se encargó de cobrarlo dos minutos después, con un disparo al centro de la portería para establecer el 1-0.

Los locales conservaron la ventaja hasta el descanso. Incluso, Tiago Ribeiro estuvo cerca de aumentar la diferencia al 45+3′ con un tiro libre que pasó junto a la escuadra derecha. Benfica se marchó a los vestidores sin poder superar la defensa rival, con la necesidad de modificar su propuesta para la segunda mitad.

Pavlidis y Prestianni firman la remontada del Benfica en seis minutos

Benfica realizó dos modificaciones al comenzar el complemento: Dodi Lukébakio y Andreas Schjelderup ingresaron por Rafa y Heorhiy Sudakov, respectivamente. Los cambios permitieron al conjunto visitante encontrar más opciones de ataque, con oportunidades de Schjelderup, Prestianni y Pavlidis.

La igualdad llegó al minuto 62. Gianluca Prestianni asistió a Vangelis Pavlidis, quien remató con la pierna izquierda desde corta distancia para establecer el 1-1. El delantero griego aprovechó la oportunidad frente a la portería y devolvió al Benfica a la disputa por los tres puntos.

Seis minutos después, Prestianni pasó de asistidor a goleador. Al 68′, el futbolista argentino apareció por el sector derecho del área y conectó un disparo con la pierna derecha, por abajo y junto al poste izquierdo, para completar la remontada y colocar el 2-1 definitivo.

Santa Clara intentó reaccionar en los minutos finales. Vinícius Lopes tuvo una oportunidad al 88′, pero su remate desde corta distancia salió por encima de la portería. Por su parte, Benfica buscó ampliar su ventaja con disparos de Fredrik Aursnes, Dodi Lukébakio y Jhon Durán, sin conseguir otra anotación.

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Jhon Durán es expulsado en el cierre del partido

Jhon Durán ingresó al minuto 82 en sustitución de Vangelis Pavlidis, pero su participación terminó antes del silbatazo final. El colombiano recibió una tarjeta amarilla al 89′ por una falta sobre Emanuel Moreira y, al 90+6′, el árbitro le mostró la tarjeta roja, según el registro del minuto a minuto.

La expulsión no modificó el resultado y Benfica aseguró su victoria 2-1 como visitante, con la que llegó a 22 puntos y se instaló como sublíder de la Primeira Liga. Santa Clara permanece en el cuarto puesto con 18 unidades, mientras que Porto conserva la primera posición con 27 puntos.