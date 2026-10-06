Juegos Olímpicos 2036: estas son las siete candidatas para albergar la próxima gran cita deportiva

Alemania, Hungría, India, Qatar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía buscan organizar los Juegos que tomarán el relevo de Brisbane 2032

Los Juegos Olímpicos, con siete sedes candidatas para 2036 | Reuters

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó a los siete países que actualmente han manifestado su interés en albergar los Juegos Olímpicos de 2036. Alemania, Hungría, India, Qatar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía ya mantienen conversaciones con el organismo y deberán presentar sus proyectos para avanzar en el proceso de selección.

La lista está integrada por candidaturas con diferentes antecedentes olímpicos. India, Qatar y Sudáfrica nunca han organizado unos Juegos Olímpicos de Verano, mientras que Alemania, Corea del Sur y Turquía ya han presentado anteriormente proyectos para albergar la competencia. Los Juegos de 2036 serán posteriores a Los Angeles 2028 y Brisbane 2032.

Alemania plantea a Múnich como su candidata, después de que la ciudad se impusiera en el proceso interno frente a la región de Colonia-Rin-Ruhr. Múnich ya fue sede de los Juegos Olímpicos de 1972 y el país también organizó los de Berlín 1936. Alemania contempla la posibilidad de utilizar la candidatura para 2036, 2040 o 2044.

India apuesta por Ahmedabad, en el estado de Gujarat, como sede principal de su proyecto. De conseguir la organización, el país se convertiría en uno de los nuevos anfitriones de los Juegos Olímpicos de Verano y sería el cuarto país asiático en recibirlos, después de Japón, Corea del Sur y China.

Qatar busca llevar por primera vez los Juegos Olímpicos a Medio Oriente. Doha es la ciudad propuesta y la candidatura cuenta con el respaldo de los 22 países miembros de la Liga Árabe. El proyecto sostiene que el país dispone de una parte importante de la infraestructura deportiva necesaria para organizar el evento.

En Sudáfrica, las opciones incluyen Ciudad del Cabo, Durban y Johannesburgo. El país anunció oficialmente su intención de presentar una candidatura a finales de 2025 y, si resulta elegido, los Juegos de 2036 serían los primeros realizados en territorio africano. Hungría, por su parte, presenta a Budapest como su principal opción, mientras que Turquía apuesta por Estambul, ciudad que terminó segunda en la elección para los Juegos de 2020.

Corea del Sur también busca repetir como anfitrión, después de los Juegos de Seúl 1988. El proyecto contempla una posible candidatura conjunta entre Seúl y la provincia de Jeolla del Norte, luego de que esta última fuera seleccionada inicialmente como representante del país. La propuesta conjunta todavía se encuentra en proceso de negociación.

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¿Cuándo se anunciará la sede de los Juegos Olímpicos 2036? Esto dice el COI

El COI estableció que las candidaturas serán analizadas a partir de aspectos como la infraestructura, el financiamiento, el apoyo político y ciudadano, la experiencia de los atletas y el legado que dejarían los Juegos. “Dondequiera que se celebren los Juegos, una cosa nunca debe cambiar: los deportistas deben ser el centro de todo lo que hacemos”, señaló Kirsty Coventry, presidenta del COI.

El proceso tendrá varios pasos antes de conocer la sede definitiva. El 31 de octubre de 2026 terminará el plazo para presentar candidaturas; en noviembre se realizarán las presentaciones ante la comisión correspondiente y en marzo de 2027 comenzarán las evaluaciones de viabilidad. En diciembre de 2028 se abrirá un diálogo específico con los anfitriones preferentes y, finalmente, a mediados de 2029 el COI elegirá la sede de los Juegos Olímpicos de 2036.