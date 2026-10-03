¡Ya tienen identidad! Brisbane 2032 revela los emblemas de sus Juegos Olímpicos y Paralímpicos

Ya se conoce la identidad gráfica de Brisbane 2032 tras una publicación a través de Youtube expuesta tres días antes de la presentación oficial

Brisbane 2032 ya tiene imagen oficial | X:@Brisbane_2032

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032 ya tienen identidad gráfica. Las cuentas oficiales de la justa australiana presentaron durante las últimas horas del 2 de octubre los emblemas que acompañarán al evento, después de que ambos diseños aparecieran por error en el canal oficial de YouTube apenas unos días antes de su lanzamiento previsto.

La filtración ocurrió tres días antes de la presentación oficial y puso al descubierto una identidad que Brisbane 2032 había revelado poco a poco durante la última semana en distintos puntos de Queensland. La estrategia contemplaba mostrar las diferentes piezas del diseño antes de dar a conocer los emblemas completos, pero una publicación en YouTube permitió conocer antes de tiempo el resultado final.

El emblema de los Juegos Olímpicos presenta una cacatúa rosa, mientras que el de los Juegos Paralímpicos incorpora una cacatúa de cresta amarilla. Ambos diseños aparecieron durante unos instantes en la esquina superior derecha de un video explicativo publicado en el canal oficial de Brisbane 2032, cuya descripción también ofrecía detalles sobre la inspiración detrás de la identidad gráfica.

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La imagen no tardó en circular en redes sociales. Una captura de pantalla del logotipo llegó a Reddit, aunque posteriormente fue retirada por el equipo legal de la plataforma. El comité olímpico de Brisbane confirmó que los diseños eran auténticos ante una consulta de Guardian Australia, aunque en ese momento no ofreció mayores detalles sobre la filtración.

Horas después, Brisbane 2032 tomó el control del anuncio y publicó los dos emblemas completos a través de Instagram con un mensaje que marcó su presentación oficial: “Consideren esto como su presentación oficial”. La organización explicó que la identidad toma inspiración de los arrecifes, las playas, el interior de Queensland y los distintos elementos que forman parte del territorio australiano. “Singular. Inconfundiblemente de Queensland. Y con un toque de descaro”, señaló la publicación.

THE EMBLEMS ARE HERE 🙌🔥 Consider this your official reveal 😉 Inspired by our reef, beaches, hinterland and everything in between, they bring together the places, people and spirit that will take us to 2032. Distinctive. Unmistakably Queensland. And just a little bit cheeky Brisbane, Queensland, Australia – this one’s yours 💗 — Brisbane 2032 (@Brisbane_2032) October 3, 2026

El ministro de Queensland para los Juegos Olímpicos, Tim Mander, restó importancia al incidente durante una entrevista con el programa Today de Nine. “La verdad es que me alegra que por fin haya salido”, declaró. Mander explicó que durante la semana el comité recorrió distintas zonas de Queensland, entre ellas Cairns, Townsville, Rockhampton, Sunshine Coast y Gold Coast, para revelar el emblema pieza por pieza. También aseguró que los habitantes del estado y los australianos adoptarán la nueva identidad, que, según sus palabras, será sinónimo de Brisbane 2032 durante décadas.

La presentación oficial contempla además la historia detrás de los emblemas y una animación que explicará su concepto. Mientras Brisbane 2032 avanza hacia su cita olímpica y paralímpica, la ciudad también prepara la infraestructura que recibirá los Juegos Olímpicos, con el estadio del Parque Olímpico en una fase inicial de construcción. La nueva identidad gráfica ya forma parte de ese camino y, aunque su estreno no salió exactamente como estaba previsto, Brisbane 2032 ya tiene los emblemas que buscarán representar al estado de Queensland durante los próximos años.