Kendra Duany conquista el bronce para México en lanzamiento de disco de Dakar 2026

La mexicana consiguió el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud con una marca de 48.44 metros en su primer intento

Kendra Duany le da a México otra medalla | Claro Sports

México sumó una nueva medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 gracias a Kendra Silvery Duany Neira, quien terminó en el tercer lugar de la final de lanzamiento de disco femenil, celebrada este domingo 8 de noviembre. La atleta mexicana registró una marca de 48.44 metros, suficiente para subir al podio en una competencia que reunió a ocho participantes en el Complejo Iba Mar Diop, en Senegal.

Duany consiguió su mejor registro desde el primer intento, con un lanzamiento de 48.44 metros, distancia que no pudo superar durante el resto de la prueba. En su segunda oportunidad alcanzó 25.84 metros, mientras que el tercero y cuarto lanzamientos fueron nulos. Para la quinta ronda registró 46.08 metros y cerró su participación con 48.35 metros, a nueve centímetros de su mejor marca. El resultado le permitió asegurar la tercera posición y sumar otra presea para la delegación mexicana.

La medalla de oro quedó en manos de la chipriota Marina Hadjicosta, quien alcanzó 53.20 metros en su quinto lanzamiento, después de comenzar con un registro de 48.17 metros. La plata fue para la tunecina Katr Ennada Jaoued, con una marca de 49.28 metros conseguida en su segundo intento, que además representó su mejor registro personal. De esta manera, Duany completó el podio con una diferencia de 84 centímetros respecto a la segunda posición.

El primer día del atletismo registró 10 finales, contando la de la atleta mexicana. La primera medalla fue para el ecuatoriano Patry Iván Valdez Arroyo, quien conquistó la medalla de oro en lanzamiento de martillo varonil, después de alcanzar una distancia de 73.27 metros desde su primer intento. El sudafricano John-Pierre Theron obtuvo la plata con un registro de 71.79 metros, mientras que el egipcio Mohamed Ismail completó el podio con una marca de 69.72 metros.

Las pruebas reinas dieron a sus medallistas de oro

La final de los 100 metros planos femenil tuvo como ganadora a la nigeriana Rosemary Nwankwo, quien detuvo el cronómetro en 11.16 segundos, en una competencia disputada con viento favorable de 2.4 metros por segundo. La representante de Emiratos Árabes Unidos, Arwa Ali, terminó segunda con 11.41 segundos, mientras que Dana Salem, de Qatar, completó el podio con una marca de 11.48 segundos.

Mientras que en la rama varonil, Nigeria también conquistó el oro en los 100 metros planos varoniles con Gift Bright, quien estableció su mejor registro personal al completar la distancia en 10.28 segundos. El chino Zhang Hangyu obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 10.57 segundos, mientras que el polaco Szymon Dołęga consiguió el bronce con 10.61 segundos, para cerrar la distribución de preseas en las pruebas de velocidad de la jornada.

Una diferencia de apenas dos centímetros determinó a las medallistas del salto triple femenil, prueba en la que la española Gift Okunrobo se quedó con el oro gracias a un salto de 12.69 metros en su último intento. La rumana Amelia Ioana Negulescu terminó segunda con 12.67 metros, misma distancia que alcanzó Zalissa Zongo, de Burkina Faso, quien recibió el bronce después de aplicar el criterio de desempate.

Kenia se sumó al medallero con la medalla de oro de Abigael Kosgei, quien se impuso en la final de los 2,000 metros con obstáculos femenil con un tiempo de 6:30.24 minutos. La etíope Tsedikan Mekonen consiguió la plata con un registro de 6:32.15, mientras que la turca Elif Çelik aseguró el tercer lugar con 6:36.99. Las tres atletas establecieron sus mejores marcas personales.

La final de salto con pértiga femenil terminó con dos medallas de bronce, después de que la polaca Lena Kaczkowska y la japonesa Kiyora Matsuura compartieran el tercer puesto con una altura de 3.60 metros. El oro correspondió a la francesa Julie Bourgis, quien superó los 4.20 metros, mientras que la húngara Csenge Zsuzsanna Zsombor obtuvo la plata tras alcanzar los 3.80 metros.

Enock Tuitoek, representante de Kenia, se proclamó campeón de los 3,000 metros varoniles después de cruzar la meta con un tiempo de 8:07.69 minutos. El etíope Goytom Mekonen finalizó en el segundo puesto con 8:08.24, a solo 55 centésimas del ganador, mientras que el francés Meziane Benhammou completó el podio con una marca de 8:11.59 minutos.

El japonés Koki Hasebe encabezó la clasificación del salto de longitud varonil, después de alcanzar una distancia de 7.45 metros durante su quinta oportunidad. El representante de Japón superó al búlgaro Stiliyan Orlinov, quien obtuvo la medalla de plata con una marca de 7.30 metros. Por su parte, Ibrahim Sawadogo, de Burkina Faso, completó los tres primeros lugares con un salto de 7.23 metros.

China se quedó con el primer lugar de los 100 metros con vallas femenil gracias a Zhang Keyi, quien completó la prueba en 13.17 segundos y estableció su mejor marca personal. La francesa Anna Peeters cruzó la meta en segundo lugar con 13.57 segundos, mientras que la india Shourya Avinash Ambure consiguió el bronce con 13.59, apenas dos centésimas por detrás de la medallista de plata.