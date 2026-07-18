México tiene en la mira Los Angeles 2028

El camino hacia Los angeles 2028 comienza para la selección mexicana sub 20 con una enorme responsabilidad.

México tiene en la mira los Juegos Olímpicos | @miseleccionsubs

La selección mexicana inicia uno de los procesos más importantes del nuevo ciclo mundialista. Después de que el equipo mayor concluyera su participación en la Copa del Mundo de 2026, ahora todas las miradas apuntan al combinado sub 20, encargado de buscar el único boleto de la Concacaf para el torneo olímpico de Los Angeles 2028. México será anfitrión del Premundial, certamen que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y que definirá al representante de la región en la próxima justa olímpica.

La presión es enorme. No solo porque únicamente el campeón obtendrá el pase a Los Angeles 2028 tras la reducción del torneo masculino a 12 selecciones, sino porque México que se ha acostumbrado a ser protagonista cuando se trata de disputar los Juegos Olímpicos, tiene una deuda pendiente de hace dos años. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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