Se abren inscripciones para la Media Maratón de Rionegro 2026: 5.000 corredores vivirán la gran fiesta atlética

Como incentivo al talento local, la MMR2026 mantendrá la categoría Mejores Rionegreros.

Media Maratón de Rionegro/ Foto: Media Maratón de Rionegro.

El IMER Rionegro está listo para la vigésima segunda edición de la MMR 2026 que se correrá el domingo 15 de noviembre con recorridos de 21K, 11,5K y 6K. Las inscripciones ya están disponibles por un valor único de $120.000.

La cuenta regresiva comenzó. Ya están abiertas las inscripciones para la vigésimo segunda Media Maratón de Rionegro 2026 (MMR2026), la tradicional carrera que reunirá a miles de corredores el próximo domingo 15 de noviembre en una de las competencias atléticas más importantes del país.

La organización abrió oficialmente el proceso de inscripción para un cupo máximo de 5.000 deportistas, invitando a corredores élite, aficionados y familias a asegurar desde ahora su participación en una jornada que combinará deporte, turismo y la hospitalidad característica de Rionegro.

La MMR2026 ofrecerá tres distancias para todos los niveles: 21K, 11,5K y 6K. Cada recorrido llevará a los participantes por algunos de los lugares más representativos del municipio, permitiéndoles disfrutar de los más lindos paisajes, monumentos, espacios emblemáticos y de la calidez de la gente de Rionegro, que año tras año convierte la carrera en una verdadera fiesta ciudadana.

Un valor único y un kit completo para cada corredor

La inscripción tendrá un costo de $120.000, tarifa que se mantendrá sin ningún incremento hasta el cierre de inscripciones, una apuesta de la organización para facilitar el acceso a más deportistas.

Todos los inscritos recibirán un completo kit de competencia que incluye número oficial, camiseta oficial, chip de cronometraje, hidratación durante el recorrido y en la meta, póliza de accidentes, medalla de participación y registro fotográfico gratuito.

La entrega de kits se realizará durante los dos días previos a la competencia, con puntos habilitados tanto en Rionegro como en Medellín, facilitando el proceso para los atletas que llegarán desde diferentes regiones del país.

La mayor premiación regional del atletismo colombiano

Además de vivir una experiencia deportiva inolvidable, los participantes competirán por una bolsa de premios de $102.400.000, la más alta entre las carreras regionales de Colombia.

La competencia contará con las categorías Élite (abierta), Veteranos A (40 a 49 años), Veteranos B (50 a 59 años) y Máster (60 años o más), todas con premiación. En los 21K serán reconocidos los cinco mejores hombres y mujeres por categoría, mientras que en 11,5K y 6K se premiará a los dos mejores de cada rama y categoría.

Como incentivo al talento local, la MMR2026 mantendrá la categoría Mejores Rionegreros, que premiará de manera independiente a los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres del municipio en las tres distancias en todas las categorías.

Las inscripciones ya pueden realizarse a través de este link. Con solo 5.000 cupos disponibles, la invitación es a asegurar cuanto antes el lugar en una carrera que promete volver a llenar las calles de Rionegro de deporte, emoción y orgullo por el Oriente antioqueño.

Lea también: