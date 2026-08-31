¡Va por todo! Flor Denis Ruiz, finalista de la Liga Diamante

Con un lanzamiento de jabalina que registró una distancia de 64.29 metros, Flor Denis Ruiz se clasificó, por tercer año consecutivo a la final de la Liga Diamante.

Flor Denis Ruiz, finalista en lanzamiento de jabalina | COC

Colombia sigue llamando la atención en el deporte mundial. Esta vez, el foco fue el atletismo y específicamente el lanzamiento de jabalina en la Liga Diamante. Flor Denis Ruiz, quien ya es la carta más fuerte desde hace uno años de Colombia en esta disciplina volvió a celebrar.

La atleta colombiana se quedó con el segundo lugar del lanzamiento de jabalina, en la parada de Lausana, Suiza. Un resultado que le garantiza su cupo en la final de la Liga de Diamante en la mencionada prueba. La competencia por el título mundial se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de septiembre en Bruselas, Bélgica.

Flor Denis Ruiz llegó a este certamen internacional con un envión anímico bastante importante. Pues, se había consagrado campeona del lanzamiento de jabalina en el atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En territorio dominicano, la ‘cafetera’ se destacó con una marca de 67.34 metros. Distancia que le entregó el primer lugar de la prueba, el récord de las justas y el suramericano, además de ser la segunda mejor marca mundial de la temporada.

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Flor Denis Ruíz se vio enfrentada a un exigente grupo de atletas en la parada en suelo suizo de la Liga de Diamante. Allí se encontró con la croata Sara Kolak y la actual campeona olímpica, la japonesa Haruka Kitaguchi. La sudamericana no se achicó y con creces consiguió su cupo en el duelo por el título.

Con un lanzamiento que registró una distancia de 64.29 metros, la atleta de 35 años ocupó el segundo lugar del podio que lideró la nipona con una marca de 64.90 metros. Por su parte, la serbia Adriana Vilagos obtuvo el tercer puesto del podio con un registro de 62.28 metros.

Así las cosas, la colombiana firmó, por tercer año consecutivo, su presencia en la final del lanzamiento de jabalina de la Liga de Diamante en Bruselas, Bélgica. Solo será entonces cuestión de tiempo para que entre los primeros días de septiembre se defina la campeona con las seis primeras atletas en la clasificación del circuito.

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