Rating Colombia del 8 de marzo de 2026, según CNC: ¿Quién fue el eliminado de La Casa de los Famosos?

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este domingo 8 de marzo.

La Casa de Los Famosos | Canal RCN.

Culmina una semana con dominio para el Canal Caracol. En medio del interés por los resultados electorales, los televidentes prefieren enterarse de los boletines con “Malú” y Noticias Caracol, mientras que RCN pisó fuerte en el top 5 con la noche de eliminación en La Casa de los Famosos. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este domingo.

Rating en Colombia del 8 de marzo de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 7.63% Especial de Noticias Caracol (Colombia Decide – parte 7) – 6.29% Los Informantes – Caracol TV – 5.44% Séptimo Día – Caracol TV – 4.52% La Casa de los Famosos – RCN TV – 4.00% Especial de Noticias Caracol (Colombia Decide – parte 6) – 3.94% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 3.26% Especial de Noticias Caracol (Colombia Decide – parte 8) – 2.78% Especial de Noticias RCN (Colombia Elige – parte 6) – 2.29% Especial de Noticias RCN (Colombia Elige – parte 7) – 2.28%

¿Quién fue el eliminado en La Casa de los Famosos?

Después de la jornada electoral y los múltiples espacios de análisis, fue el turno para La Casa de los Famosos y una nueva gala de eliminación. Por votación del público, en la “semana de la no salvación”, Juanse Laverde abandonó el reality este domingo, recordando que también se fue Lady Noriega, personalidad que dejó su aspiración el pasado miércoles.

Laverde apenas tuvo un 5.04% de porcentaje de apoyo. Del otro lado, la primera en asegurar su continuidad fue Alexa Torres, que tuvo un respaldo del 33.92% por parte de los televidentes. Yuli Ruiz (27.51%), Eldevin López (12.56%), Juan Palau (10.82%) y Juan Carlos Arango (10.15%) sobreviven una semana más.

Agenda futbolera para hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Los partidos a seguir este lunes:

2:30 p.m. | West Ham vs Brentford | FA Cup.

2:45 p.m. | Lazio vs Sassuolo | Serie A.

3:00 p.m. | Espanyol vs Real Oviedo | LaLiga.

3:00 p.m. | Santa Fe vs Bucaramanga | Liga Femenina.

4:00 p.m. | Llaneros vs Jaguares | Liga BetPlay.

6:20 p.m. | Millonarios vs Cúcuta | Liga BetPlay.

8:30 p.m. | Deportivo Pasto vs América de Cali | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el rating estipulado por el Centro Nacional de Consultorías (CNC) se mide a través de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio nacional. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

Te puede interesar: