El Gato Ortiz, amenazado en Guadalajara: el árbitro recibe resguardo tras el Clásico tapatío

El silbante azteca recibió amenazas de muerte luego de su actuación en el partido entre Atlas y Chivas

Gato Ortiz, amenazado por aficionado del Atlas. | Imago7.

El árbitro internacional mexicano Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz recibió amenazas de muerte por parte de un aficionado del Atlas la noche del sábado 7 de marzo en Guadalajara, de acuerdo con fuentes cercanas a lo ocurrido en el hotel de concentración del cuerpo arbitral.

El incidente se produjo horas después del Clásico Tapatío, partido que generó inconformidad entre algunos sectores de la afición rojinegra debido a varias decisiones arbitrales registradas durante el encuentro. Ante la situación y por motivos de seguridad, el silbante solicitó ser trasladado a otro hotel y permanecer bajo resguardo, con el objetivo de evitar cualquier posible agresión.

Fuentes consultadas indicaron que el árbitro optó por tomar estas medidas preventivas luego del episodio ocurrido en el lugar donde se hospedaba el equipo arbitral. Fuentes que conocieron de esta situación informaron de lo ocurrido la misma noche del sábado, a lo cual se expuso el juez duranguense. Ante el temor a cualquier tipo de agresión física, o una nueva agresión verbal, solicitó ser trasladado a otro hotel de inmediato y ser resguardado.

Según las fuentes consultadas, la noche del sábado 7 de marzo, tras el encuentro entre Atlas vs Chivas en el Estadio Jalisco, el Gato Ortiz volvió a su hotel junto con su cuerpo arbitral para pasar la noche y después regresar a su ciudad de origen. Sin embargo, el árbitro internacional decidió salir a una tienda de conveniencia, a unos pasos de dicho hotel en el que los jueces se hospedaron para esta visita a la Perla Tapatía.

Al ser detectado por un aficionado del Atlas, este decidió seguirlo y fue a encarar al Gato Ortiz para reclamarle de manera airada los dos penales que sancionó a favor del Guadalajara en el Clásico Tapatío, argumentando que ninguno de estos tuvieron que ser sancionados. La discusión se calentó, al grado tal de que el aficionado, encolerizado, amenazó de muerte al nazareno, quien de inmediato se resguardó en su hotel.

El temor de la amenaza, aunado a las situaciones delicadas que se han vivido en Guadalajara en las últimas semanas, obligaron a Marco Antonio Ortiz a solicitar un cambio de sede, por lo que de inmediato abandonó su hotel y fue ubicado en otro, para evitar que posteriormente fuera buscado por este u otros aficionados, al detectar el sitio en el que se hospedó para su visita en Guadalajara. Aunque la amenaza se realizó la noche del sábado, fue hasta la mañana del domingo cuando el árbitro fue enviado a otro hotel en la misma capital jalisciense.

En las redes sociales también recibió amenazas e insultos, en respuesta a sus publicaciones en Instagram que nada tenían que ver con el encuentro entre los dos equipos jaliscienses.

El Gato Ortiz sancionó dos penales a favor de Chivas, aunque solo uno de ellos fue anotado –el primero lo atajó el arquero del Atlas, Camilo Vargas-, y en el criterio del técnico del Atlas, Diego Cocca, se debió sancionar otro a favor del Atlas, que el Gato no consideró.

