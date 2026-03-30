Putin abre la puerta a unos Juegos Olímpicos en Rusia pese a la exclusión vigente del COI

El presidente ruso plantea volver a organizar Juegos de verano e invierno, mientras su país sigue suspendido por la invasión a Ucrania

El presidente postuló a su país para albergar los Juegos Olímpicos | Reuters

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país está “abierto a albergar los Juegos Olímpicos” en el futuro, en un mensaje emitido con motivo del 115 aniversario del Comité Olímpico Ruso. La declaración introduce la posibilidad de una nueva candidatura, pese a que Rusia permanece excluida del movimiento olímpico desde 2022.

Rusia ha sido sede olímpica en dos ocasiones: los Juegos de Moscú 1980, organizados entonces por la Unión Soviética, y los Juegos de Invierno de Sochi 2014. El presidente señaló que ambos eventos se realizaron con un “alto nivel organizativo, reconocido por el Comité Olímpico Internacional”.

El mandatario subrayó que Rusia está preparada para albergar tanto Juegos de verano como de invierno en el futuro. En ese mismo contexto, aseguró que el país busca contribuir a preservar lo que describió como los “ideales genuinos del olimpismo”, en declaraciones compartidas por Tass.

Rusia fue excluida del movimiento olímpico tras la invasión a Ucrania en 2022, una medida que se mantiene vigente debido a que el conflicto continúa. Como consecuencia, algunos atletas rusos han competido bajo estatus neutral, sin bandera ni himno, con la condición de que no hubieran apoyado la guerra ni pertenecieran a organismos militares.

A esta situación se suma el antecedente del escándalo de dopaje de Estado revelado en 2016, que derivó en múltiples sanciones deportivas. Sin embargo, algunas federaciones han comenzado a levantar restricciones en años recientes, como el Comité Paralímpico Internacional.

De cara a Milano Cortina 2026, el CPI anunció el permiso para que atletas rusos y bielorrusos compitieran en los Juegos Paralímpicos de Invierno. Tras 12 años, los atletas de ambos países volvieron a competir bajo su bandera en el norte de Italia, donde terminaron terceros en el medallero con ocho medallas de oro.

En paralelo a las palabras de Putin, el ministro de Deportes y presidente del Comité Olímpico Ruso, Mikhail Degtyarev, confirmó que existen planes para presentar candidaturas olímpicas tanto para verano como para invierno.

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