México vs Bélgica: el historial que ilusiona al Tri en otra prueba de fuego rumbo al Mundial 2026

El Tricolor se va a enfrentar a una selección poderosa que viene de golear a Estados Unidos 5-2

El cierre de la Fecha FIFA traerá un duelo que genera expectativa en el entorno del fútbol internacional, ya que México se medirá ante Bélgica en un partido amistoso este martes 31 de marzo en Chicago, Estados Unidos. Este encuentro representa una prueba relevante para el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre, que busca consolidar su proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026 luego del empate 0-0 ante Portugal que no fue del agrado de la afición mexicana.

El Tricolor no enfrenta con frecuencia a selecciones del nivel de los ‘Red Devils’, por lo que este compromiso adquiere un valor especial en la preparación del combinado nacional. Más allá de ser un amistoso, el duelo servirá para medir el nivel competitivo de México frente a una potencia europea.

A lo largo de los años, ambas selecciones han construido una rivalidad interesante con enfrentamientos tanto en torneos oficiales como en partidos de preparación. En su historial, México y Bélgica se han visto las caras en siete ocasiones, dejando un margen equilibrado, aunque con ligera ventaja para el conjunto mexicano.

10 goles en los dos últimos juegos entre ambos equipos

Este martes se puede esperar un duelo muy atractivo ya que los goles han sobrado en los últimos enfrentamientos entre ambos. El antecedente más reciente entre estas selecciones se remonta al 10 de noviembre de 2017, cuando México y Bélgica se enfrentaron en Bruselas en un partido amistoso que terminó con un empate 3-3 con doblete de Hirving ‘Chucky’ Lozano y otro gol de Andrés Guardado; por los belgas, doblete de Romelu Lukaku y Eden Hazard. Aquel encuentro se caracterizó por su ritmo intenso y por la constante alternancia en el marcador, con dos equipos que apostaron por el ataque y ofrecieron un espectáculo abierto para los aficionados.

En cuanto a competencias oficiales, el duelo más cercano en Copa del Mundo ocurrió el 20 de junio de 1998 en Francia, donde México y Bélgica igualaron 2-2 en la fase de grupos. Ese partido reflejó la paridad entre ambos conjuntos y tuvo un peso importante en las aspiraciones del Tricolor, que logró mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Aquí te presentamos todos los antecedentes entre México y Bélgica:

Bélgica 2-0 México | Partido amistoso | 1969

México 1-0 Bélgica | Partido amistoso | 1969

México 1-0 Bélgica | Fase de grupos | Mundial México 1970

Bélgica 1-2 México | Fase de grupos | Mundial México 1986

Bélgica 3-0 México | Partido amistoso | 1990

Bélgica 2-2 México | Fase de grupos | Mundial Francia 1998

Bélgica 3-3 México | Partido amistoso | 2017

¡QUÉ RECUERDO! ❤️



La #MáquinaDelTiempo de @Banorte_mx nos dejó en nuestro primer partido del Mundial de 1986, en el que vencimos a Bélgica. 🤩#SomosMéxico🇲🇽

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En términos generales, el balance histórico favorece ligeramente a México, que ha logrado imponerse en partidos clave, incluidos dos enfrentamientos mundialistas. Sin embargo, los duelos más recientes reflejan una mayor paridad entre ambos equipos.

Para este compromiso, Bélgica no contará con plantel completo, situación que podría influir en el desarrollo del partido. El equipo europeo llegará con ausencias importantes en su convocatoria, lo que abre una oportunidad para el conjunto mexicano de competir en mejores condiciones.

Entre las bajas confirmadas destacan Lukaku, Thibaut Courtois, Leandro Trossard y Hans Vanaken, quienes no realizaron el viaje debido a molestias físicas. La decisión de dejarlos fuera responde a la intención de evitar riesgos en jugadores clave dentro del esquema belga.

Con este panorama, México buscará aprovechar las circunstancias y cerrar la Fecha FIFA con un resultado positivo, en un partido que, más allá del marcador, servirá como parámetro rumbo al Mundial 2026.

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