Comunicaciones y Fantasma Figueroa, en una crisis que da miedo a sus fanáticos

Los números actuales preocupan a todo el club y los aficionados.

Comunicaciones perdió en su visita al Marquense | @CremasOficial

Comunicaciones atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y la preocupación crece jornada tras jornada. La derrota 1-0 ante Marquense no solo significó otro golpe en lo anímico, sino que profundizó una crisis que ya empieza a generar alarma en su afición. El equipo dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa suma cuatro caídas consecutivas y ve cada vez más cerca la zona de descenso en la tabla acumulada.

El desarrollo del partido dejó en evidencia uno de los principales problemas del conjunto crema: la falta de contundencia. A pesar de dominar gran parte del encuentro y encerrar a Marquense en su propio campo, Comunicaciones no logró traducir ese control en goles. La falta de eficacia en los metros finales volvió a ser determinante, en un equipo que genera, pero no concreta.

La derrota no solo impacta en el presente inmediato, sino también en la tabla acumulada, donde la situación comienza a volverse preocupante. Comunicaciones se mantiene en la octava posición con 45 puntos, pero la distancia con los equipos que pelean por no descender es mínima. Malacateco y Marquense ya lo alcanzaron con 44 unidades, mientras que Guastatoya (43) y Achuapa (40) siguen al acecho en una lucha cada vez más cerrada.

🏁 FINAL DEL PARTIDO

CD Marquense ( 1 ) 🆚 Comunicaciones FC ( 0 )



Presentado por: Forza Delivery Express#VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/FQBl5Pa7Gf — Comunicaciones FC (@CremasOficial) March 30, 2026

En el Clausura 2026, el equipo también pierde terreno. Con 25 puntos, cayó al quinto lugar y dejó escapar la oportunidad de mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio. El bajón futbolístico coincide con una racha negativa que golpea fuerte en lo emocional y deja dudas sobre la capacidad del equipo para reaccionar en la recta final del torneo.

El foco ahora también se posa sobre el cuerpo técnico. El “Fantasma” Figueroa no logra encontrar soluciones en un momento crítico y el margen de error es cada vez menor. Con varias jornadas por delante y la presión en aumento, Comunicaciones enfrenta un cierre de campeonato cargado de tensión, donde cada punto será vital para evitar que esta crisis se convierta en un problema aún mayor.

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