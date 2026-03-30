Las carreras que le restan a Nairo Quintana antes de sentenciar su retiro

En Claro Sports Colombia repasamos las próximas carreras del calendario UCI, en las que se espera ver corriendo al ídolo mundial.

Nairo Quintana, ciclista colombiano / AFP.

Este domingo 29 de marzo finalizó la Vuelta a Catalunya. La 105° edición de la ronda catalana fue para Jonas Vingegaard, el danés al servicio del Team Visma | Lease a Bike sentenció el favoritismo que había alrededor de su nombre desde la previa de la competición. Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) fue segundo a 1:22 y Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) cerró el podio.

En cuanto a la participación de los pedalistas colombianos. El mejor fue Santiago Buitrago, el bogotano del Bahrain – Victorious terminó 11° en la clasificación general a 1:19 del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) quien fue décimo del escalafón. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Nairo Quintana (Movistar Team) 42°, Einer Rubio (Movistar Team) 52 y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling).

Sobre el ‘Cóndor’ de Cómbita, Boyacá está viviendo sus últimos pedalazos como ciclista profesional, tras haber anunciado que esta será su última temporada en el World Tour, después le dedicará tiempo a su familia y continuará enalteciendo su nombre en el ciclismo amateur, como lo ha venido haciendo en el último tiempo con el desarrollo de sus Gran Fondos.

En los planes del Movistar Team y en los del colombiano se encuentra la disputa de La Vuelta a España a partir del 22 de agosto del presente año. Sin embargo quedan muchas más carreras por recorrer en esta temporada de la Unión Ciclística Internacional, en las que se espera ver al ídolo mundial en la mayoría posible, para disfrutar de su presencia, así no se encuentre en sus mejores años de rendimiento.

Próximas carreras del Calendario UCI

Abril: Vuelta Flandes, 05; Vuelta al País Vasco, del 06 al 11; París-Roubaix, el 12; Amstel Gol Race, 19; La Flecha Valona, 22; Lieja-Bastoña-Lieja, 26.

Mayo: Eschborn-Frankfurt, 1; Tour de Romandía, del 23 de abril al 3 de mayo y Giro de Italia, del 8 al 31.

Junio: Auvernia-Ródano-Alpes, del 7 al 14; Copenhague Sprint, 14; Tour de Suiza, del 17 al 21 y Tour de Francia, del 4 al 26 de julio.

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