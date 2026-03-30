Costa Rica vs Irán, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

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Costa Rica Irán, amistoso internacional, en vivo y en directo | Claro Sports

Costa Rica se prepara para enfrentar a Irán en un nuevo partido amistoso internacional, en el marco de la fecha FIFA. El encuentro servirá como una nueva prueba para ambos equipos en su proceso de preparación y ajuste de planteles. La selección costarricense llega tras empatar 2-2 en su último partido ante Jordania, mientras que Irán viene de caer 1-2 frente a Nigeria.

Costa Rica afronta este compromiso en el inicio de un nuevo ciclo bajo la dirección de Fernando Batista. El equipo mostró dos versiones en su presentación anterior: dificultades en defensa y una reacción que le permitió igualar el marcador. El cuerpo técnico busca consolidar una base con jugadores jóvenes y ajustar el funcionamiento colectivo, especialmente en la mitad de la cancha. Este partido será otra oportunidad para seguir evaluando variantes y dar continuidad al proyecto.

Por su parte, Irán llega tras una derrota ajustada en su último encuentro. El equipo mantiene una estructura basada en el orden táctico y la velocidad en ataque. La responsabilidad ofensiva recae en Mehdi Taremi, quien es la principal referencia en el área. El conjunto asiático buscará recuperar sensaciones positivas y aprovechar este duelo para ajustar detalles de cara a sus próximos compromisos internacionales.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Costa Rica y Irán

El encuentro entre Costa Rica y Jordania está programado para el martes 31 de marzo a las 7:00 horas y se disputará en el Mardan Stadyumu de Turquía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Teletica (Canal 7) y Repretel (Canal 6).

Posibles alineaciones: así jugarían Costa Rica y Jordania

Se estima que Fernando Bocha Batista y Amir Ghalenoei elegirán las siguientes formaciones:

Costa Rica : Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darryl Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; Warren Madrigal. DT : Fernando Batista.

: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darryl Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; Warren Madrigal. : Fernando Batista. Irán: Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Ali Nemati, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Mohammad Ghorbani, Saman Ghoddos; Mehdi Hashemnejad, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi; Mehdi Taremi.. DT: Amir Ghalenoei.

Costa Rica vs Jordania: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según análisis basados en IA, el duelo entre Iran y Costa Rica se presenta parejo, aunque con una leve ventaja para el conjunto asiático. Irán llega con mayor continuidad en su estructura de juego y un sistema más consolidado, lo que le otorga una probabilidad de victoria cercana al 40–45%, mientras que Costa Rica, en pleno proceso de renovación tras el empate 2-2 ante Jordania, se ubica en torno al 30–35%. El empate también aparece como una posibilidad concreta, rondando el 25–30%, en un partido que se proyecta abierto.

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