Lindsey Vonn rompe el silencio: del dolor en Milano Cortina 2026 a la puerta abierta para volver

La estadounidense revive su caída en Milano Cortina 2026, detalla el dolor y su recuperación, y deja claro que aún no descarta volver al esquí

La caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 cambió el rumbo inmediato de una de las figuras más importantes del esquí alpino. La estadounidense llegaba como líder del descenso, en ritmo competitivo y con aspiraciones reales de medalla, pero en cuestión de segundos pasó a protagonizar una escena que dio la vuelta al mundo.

En su primera entrevista tras el accidente con Vanity Fair, Vonn reconstruyó el momento con crudeza. Su testimonio mezcla dolor físico, frustración y una defensa firme de su carrera, en medio de un proceso médico complejo que aún deja incógnitas sobre su futuro.

El momento exacto de la caída que cambió su historia

El descenso olímpico apenas había comenzado cuando todo se vino abajo. Vonn relató con detalle la escena que la dejó inmovilizada sobre la nieve, en una de las imágenes más impactantes de Milano Cortina 2026. “Era la número uno en el mundo e iba camino de ganar una medalla olímpica, y ahora estoy en silla de ruedas. Tenía la pierna rota y mis esquís seguían puestos. Mi pierna estaba torcida y no podía quitarme los esquís. No podía moverme y por eso pedí ayuda a gritos. Sólo necesitaba que me quitasen los esquís”.

El hospital, el dolor y una recuperación incierta

Después del accidente, el escenario cambió por completo. El traslado, las primeras atenciones y las horas en el hospital estuvieron marcadas por el dolor y la incertidumbre, en un proceso que puso en riesgo la estabilidad de su pierna.

La propia Vonn no suaviza lo ocurrido. Describe la lesión con crudeza y reconoce que el panorama es incierto, tanto en lo deportivo como en lo personal. “Es muy difícil saber qué pasará con esta lesión, es una auténtica mierda. Siento que fue un descenso horrible con el que terminar mi carrera. Sólo aguante 13 segundos, pero fueron 13 segundos muy buenos”.

Esa frase resume el contraste que vive la estadounidense: un cierre abrupto en la pista, pero también la conciencia de que su nivel previo seguía siendo de élite, lo que hace aún más difícil aceptar el desenlace.

Críticas, legado y la puerta que sigue abierta

Más allá del accidente, Vonn también enfrentó cuestionamientos por competir tras una lesión previa en el ligamento cruzado. Lejos de esquivar el tema, respondió de forma directa y sin matices, defendiendo su decisión de estar en los Juegos. “Todo el mundo decía que competir en los Juegos tras romperme el cruzado en Crans Montana era una imprudencia, que le estaba quitando el sitio a otra persona y esas tonterías. No estoy loca, sé lo que puedo hacer y lo que no”.

Su postura también apunta al recuerdo que dejará su carrera. Vonn rechaza que su historia quede marcada únicamente por la caída, y pone sobre la mesa lo que había conseguido antes del accidente. “No quiero que la gente se quede con este accidente y me recuerden por ello. Lo que logré antes de los Juegos no lo había hecho nadie antes. Era la número uno de la clasificación, nadie se acuerda que estaba ganando”.

A pesar del golpe, no hay una despedida definitiva. La esquiadora mantiene abierta cualquier posibilidad, consciente de que su vida puede tomar distintos caminos. “No me gusta cerrar la puerta a nada, nunca sabes lo que puede pasar. No tengo ni idea de cómo será mi vida en dos, tres o cuatro años. Podría tener dos hijos o no tenerlos y volver a competir, podría estar viviendo en Europa o haciendo cualquier otra cosa”.

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