¡Adiós al récord de Bolt! Gout Gout realiza una hazaña que parecía imposible dentro de los 200 metros

El velocista de Australia sorprendió al mundo con una nueva marca que golpeó fuerte al mundo del atletismo

Gout Gout, ¿un nuevo nombre en el atletismo que deberíamos seguir? | Reuters.

El atletismo mundial tiene un nuevo nombre que comienza a generar impacto y comparaciones inevitables. Con apenas 18 años, el australiano Gout Gout firmó una actuación histórica en los 200 metros y rompió una marca que durante años había sido referencia en la carrera de Usain Bolt, el inmortal velocista de Jamaica.

Durante el Campeonato de Australia celebrado en Sidney, el joven velocista detuvo el cronómetro en 19.67 segundos, un tiempo que no solo le permitió imponer un nuevo récord mundial sub 20, sino también superar el registro que Bolt había conseguido a la misma edad, cuando corría en 19.93 segundos antes de convertirse en leyenda.

El logro de Gout no se queda ahí. Su marca también representa un nuevo récord nacional australiano y lo convierte en el primer atleta de Oceanía en bajar de los 20 segundos en los 200 metros, un hito que lo coloca de inmediato en la élite del velocismo internacional.

Las comparaciones con Usain Bolt no han tardado en aparecer, especialmente por la edad y el impacto de su rendimiento. Aunque el récord absoluto del jamaiquino se mantiene en 19.19 segundos, lo hecho por el australiano abre la conversación sobre una nueva generación capaz de acercarse a ese registro.

Gout ya era considerado una de las grandes promesas del atletismo, pero esta actuación en Sidney cambia el panorama y lo posiciona como uno de los nombres a seguir en los próximos años. Su progresión y capacidad para competir al más alto nivel lo colocan en el radar de las grandes competencias internacionales.

A pesar de la atención mediática, el propio atleta ha dejado claro que su objetivo va más allá de este récord. Su ambición es continuar mejorando sus tiempos y acercarse a las mejores marcas de la historia, lo que refleja una mentalidad competitiva desde el inicio de su carrera.

Mientras tanto, Australia celebra el surgimiento de una figura que podría marcar una época en el atletismo. El mundo observa con atención el desarrollo de Gout Gout, quien con una sola carrera ya logró sacudir el legado de uno de los más grandes velocistas de todos los tiempos.

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