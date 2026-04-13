Katia Itzel Garcia pide igualdad en el análisis arbitral y deja claro que Sergio Bueno “rebasó la línea del respeto”

La silbante rompió el silencio y aclaró la polémica jugada del pasado domingo en el Estadio Olímpico Universitario

Katia Itzel responde tras la polémica con Sergio Bueno | Imago7

La árbitra mexicana Katia Itzel García rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó con el técnico Sergio Bueno durante el partido entre Pumas y Mazatlán, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026. En entrevista con Aristegui Noticias, la silbante abordó directamente lo ocurrido tras el silbatazo que marcó el final del primer tiempo y que desató los reclamos del banquillo visitante.

El momento se volvió uno de los más discutidos del fin de semana. García decidió terminar la primera mitad cuando un jugador de Mazatlán intentaba avanzar hacia el área, lo que generó inconformidad inmediata. Sergio Bueno reaccionó desde la zona técnica con protestas que escalaron rápidamente hasta derivar en su expulsión.

Sobre esa acción, la árbitra fue clara al explicar que su decisión se basó en su apreciación del juego. “Cuando el balón va hacia la zona defensiva es cuando decido terminar el juego justo por eso, porque ya no hay un peligro latente”, afirmó, al detallar el criterio que utilizó en ese instante.

García reconoció que este tipo de decisiones pueden ser cuestionadas. “Ciertamente puede ser un error si lo quieren ver, finalmente es de apreciación”, comentó, al subrayar que el arbitraje está sujeto a interpretación en jugadas límite como la que ocurrió en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, la árbitra hizo énfasis en que el debate no debe centrarse únicamente en la decisión técnica, sino en la forma en que se reacciona ante ella. “Un error arbitral no quita el que no haya un respeto hacia la autoridad”, señaló durante la entrevista.

La respuesta de Katia Itzel García a Sergio Bueno

Al referirse directamente al comportamiento del técnico de Mazatlán, García explicó que su actuación se apegó al reglamento. “Ningún entrenador puede acercarse al finalizar el partido para desaprobar y reclamar una decisión arbitral”, sostuvo, al justificar la expulsión.

La silbante reveló que intentó establecer un diálogo con Sergio Bueno tras el silbatazo, pero las condiciones no lo permitieron. “Yo quise dialogar con el señor, pero sus actitudes y gestos corporales no lo dejaron tener un diálogo real, rebasó esa línea del respeto”, declaró.

En cuanto a los comentarios que circularon en redes sociales, donde presuntamente el estratega utilizó una frase ofensiva, García aclaró que no fue testigo directa. Aun así, señaló que confía en la versión de quien lo reportó. “Creo fielmente en la persona que lo dijo porque es una persona con mucha ética”, explicó.

La árbitra también abordó el contexto general del fútbol mexicano, donde considera que aún existen prácticas normalizadas de falta de respeto. Indicó que estas conductas no solo se reflejan en palabras, sino también en actitudes, tonos y gestos dentro del campo.

Finalmente, la silbante con gafete FIFA hizo un llamado a cambiar la forma en que se juzgan este tipo de situacionesal ser preguntada sobre si esperaba alguna sanción para el técnico de Mazatlán. Cuestionó si los errores arbitrales reciben el mismo tratamiento en todos los casos o si existe un enfoque distinto cuando se trata de una mujer, al insistir en que el análisis debe centrarse en la labor profesional y el respeto a la figura arbitral.

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