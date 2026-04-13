Jingyi Zhu y la delegación de China dominan la final femenil en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

El podio femenil fue dominado por arqueras del país asiático. En la final varonil, Matías Grande se quedó cerca de la gloria tras caer en la pelea por la medalla de bronce

Zhu festeja la obtención de su metal áureo en Puebla

La china Jingyi Zhu se proclamó campeona en la final femenil individual de arco recurvo de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, tras imponerse con autoridad 6-0 a su compatriota Qi Yu, en un duelo que confirmó el dominio asiático en la competencia. Zhu mostró precisión y control desde el inicio, sin dar opciones a su rival en ningún momento del enfrentamiento.

El primer set arrancó con un nivel inesperado, ya que ninguna de las dos arqueras logró tirar un 10, pero Zhu aprovechó mejor sus oportunidades para llevarse los primeros puntos con un 26-25. En el segundo set, la campeona marcó diferencia con dos dieces consecutivos, lo que le permitió ampliar la ventaja a 4-0 tras un sólido 29-25.

La definición llegó en el tercer set, donde Zhu firmó una ronda perfecta de 30 puntos, mientras que Qi Yu se quedó en 28, sellando así el 6-0 definitivo. Con este resultado, Zhu cerró su participación en Puebla con tres medallas de oro, tras ganar en la final por equipos y equipo mixto, consolidándose como una de las grandes figuras del torneo.

En el duelo por el bronce, la también china Yuwei Huang completó el dominio de su país al vencer 6-2 a Tsai-Chi Li de China Taipéi. El enfrentamiento tuvo momentos de equilibrio, con empates en los sets, pero Huang definió en el cuarto parcial con un 29-26, asegurando el tercer lugar y el 1-2-3 para China en la final femenil individual.

El oro en la rama varonil es para Brady Ellison, de Estados Unidos

Por su parte, la final varonil individual de arco recurvo se definió en una serie que se resolvió hasta el último set. Brady Ellison, de Estados Unidos, se quedó con la medalla áurea tras vencer a Chih-Chun Tang, de China Taipéi, en un duelo que mantuvo la igualdad durante gran parte de la competencia.

Ellison tomó ventaja desde el inicio al llevarse el primer set con un 30-29. Tang respondió en el segundo con un 29-28 para empatar el enfrentamiento. El tercer set terminó 28-28, lo que mantuvo el marcador igualado 3-3, y el cuarto repitió la misma historia con otro empate 28-28, dejando todo para la definición en el quinto parcial.

En el último set, el estadounidense logró la diferencia con un 29-27 que le permitió asegurar la medalla de oro. Tang se quedó con la plata tras un enfrentamiento en el que ambos mantuvieron el ritmo hasta la última flecha.

En la disputa por el bronce, el turco Mete Gazoz se impuso al mexicano Matías Grande. El primer set terminó 29-29, con reparto de puntos. En el segundo, Grande logró un set de 30 para tomar ventaja, pero Gazoz respondió en el tercero con 30-29 para empatar el marcador.

El cuarto set fue para el turco por 29-28, lo que lo colocó al frente 5-3. En el quinto, Gazoz mantuvo la precisión y cerró con 29-28 para asegurar la victoria 7-3 y quedarse con la medalla de bronce, mientras que el mexicano quedó fuera del podio en Puebla 2026.

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