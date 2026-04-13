Monterrey no reacciona: pierde dos de sus cinco finales y ve lejos la Liguilla del Clausura 2026

Los Rayados están a punto de quedar eliminados luego de un primer semestre del año para el olvido

Rayados se quedaría sin Liguilla. | Imago7.

El Monterrey ha tenido un primer semestre para el olvido: ya fracasaron en la Concachampions y no reaccionan en el Clausura 2026, donde se han sepultado lejos del protagonismo en la tabla general, la Liguilla ya la ven de lejos.

Nicolás Sánchez, entrenador interino de Rayados tras la salida del español Domenec Torrent, adelantó que los regiomontanos tendrían cinco finales en la recta final del Clausura 2026 y de esas cinco veladoras que estaban encendidas, dos ya se apagaron.

Por más urgencia que tiene el Monterrey para ganar y seguir aspirando a la Liguilla, el equipo ha reaccionando de una manera distinta, ya que frente al Atlético de San Luis en el Gigante de Acero cayeron 2-1 con un gol agónico y frente al Atlas fueron displicentes en el empate sin goles en el Estadio Jalisco.

Los Rayados matemáticamente mantienen las aspiraciones de Liguilla con nueve puntos en disputa, pero ya dependen de lo que hagan al menos cuatro equipos en la recta final del Clausura 2026, por lo que su misión es ganar los tres partidos restantes y esperar con una calculadora otros partidos.

Monterrey tiene dos partidos consecutivos en casa en el cierre del torneo, enfrentarán a Tuzos del Pachuca y Puebla en el Gigante de Acero, enfrentarán en la última jornada al Santos Laguna en el TSM de Torreón.

Estos son los últimos partidos de Monterrey en el Clausura 2026

Así es el cierre de torneo del equipo de Nicolás Sánchez:

Monterrey vs Pachuca | Jornada 15 | 18 abril | 19:00 horas | Gigante de Acero

Monterrey vs Puebla | Jornada 16 | 21 abril | 21:00 horas | Gigante de Acero

Santos vs Monterrey | Jornada 17 | 26 abril | 17:00 horas | TSM

Te puede interesar