La peor noticia: Comunicaciones pierde una pieza clave de cara al Clásico y el resto del torneo

El jugador fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la situación.

Figueroa busca soluciones para Comunicaciones | @CremasOficial

Marco Domínguez sufrió una lesión en la jornada 19 del Torneo Clausura 2026, durante el partido en el que Comunicaciones venció 1-0 a Aurora. El mediocampista tuvo que ser sustituido a los 40 minutos del primer tiempo por Andersson Ortiz, debido a una molestia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Tras el encuentro, el jugador fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la situación. Los resultados confirmaron una ruptura parcial del tendón de Aquiles, una lesión que requiere un periodo de recuperación prolongado y que lo aleja de la actividad competitiva.

Baja sensible para Comunicaciones

La ausencia de Domínguez representa un golpe importante para Comunicaciones en la recta final del Clausura 2026. El volante venía siendo una pieza constante en el mediocampo, con participación regular en la estructura del equipo durante la temporada.

Con este diagnóstico, el futbolista no estará disponible para el clásico ante Municipal, uno de los compromisos más relevantes del calendario crema, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar alternativas en la zona media del campo.

Además, su recuperación lo mantendrá fuera del resto del torneo, en una etapa donde cada punto es determinante en la pelea por los primeros lugares y la lucha por la permanencia en la tabla anual.

El cuerpo médico de Comunicaciones ya trabaja en un plan de rehabilitación progresivo, con controles periódicos para evaluar la evolución de la lesión y evitar cualquier tipo de recaída. Mientras tanto, el equipo deberá afrontar la parte decisiva del campeonato sin una de sus piezas habituales en el mediocampo, en un contexto de exigencia máxima.

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