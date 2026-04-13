Posibles alineaciones de Millonarios vs Boston River por la Copa Sudamericana 2026
Ambos equipos vienen de perder en su primera salida y tendrán que salir a buscar un triunfo para remontar camino.
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Hay partidazo asegurado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Es momento para que Millonarios y Boston River se midan en la segunda jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026. Ambos cuadros vienen de perder, así que tendrán que salir a buscar un triunfo para no quedarse relegados.
Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026
Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Álex Moreno Paz, Edgar Elizalde, Sebastián Valencia; Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña; Leonardo Castro, Falcao García y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.
Posible alineación de Boston River para el juego por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026
Así formaría Boston River: Bruno Antúnez; Lautaro Vásquez, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neil; Federico Dafonte, Francisco Barrios, Agustín Amado; Francisco Bonfiglio y Yaír González. D.T.: Ignacio Ithurralde.
¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Boston River por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
La distribución de señales para este partido indica que la cadena que estará a cargo será DSports para la mayoría de países de Sudamérica. La alternativa para verlo con una conexión a intenet es por medio de la plataforma streaming de pago de DGo.
Últimos partidos de Millonarios
- 12.04.2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.
- 07.04.2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.
- 02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.
- 30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.
- 21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios.
Últimos partidos de Boston River
- 11.04.2026 | Defensor Sporting 2-0 Boston River.
- 07.04.2026 | Boston River 0-1 Sao Paulo.
- 03.04.2026 | Boston River 4-1 Montevideo Wanderers.
- 30.03.2026 | Juventud 1-2 Boston River.
- 25.03.2026 | Boston River 0-2 Peñarol.