México cierra noveno en el Mundial de Marcha por Equipos en Brasilia 2026

La plata de Alejandra Ortega impulsó al equipo mexicano en Brasilia, donde finalizó noveno en la clasificación general del Mundial

Alejandra Ortega se colgó la medalla de plata | CONADE

México terminó noveno en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026. La selección nacional sumó una medalla de plata y resultados consistentes en distintas pruebas para ubicarse entre las diez mejores delegaciones del evento en una jornada que marcó el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Angeles 2028.

La actuación más destacada correspondió a Alejandra Ortega en la prueba de medio maratón. La marchista mexicana cruzó la meta en segundo lugar con un tiempo de 1h35m21s, solo superada por la peruana Kimberly García, mientras que dejó atrás a la española Aldara Meilán, resultado que representó la única presea para la delegación mexicana en el certamen.

China dominó el medallero con seis preseas totales, incluidas tres de oro. Japón y Italia completaron el podio general, mientras que Ecuador fue el mejor país latinoamericano con cuatro medallas. Ortega destacó el significado de la medalla dentro de su trayectoria y el proceso que la llevó a este resultado, en declaraciones posteriores a la competencia que reflejan la continuidad de su proyecto deportivo rumbo al siguiente ciclo olímpico.

“Obviamente se hace soñar en una medalla olímpica, pero tengo que seguir trabajando, seguir luchando, seguir esforzándome todos los días para poder conseguir esto. Esta medalla es de 23 años de mi carrera deportiva, entonces no ha sido fácil, he sido demasiado resiliente para esto y soñar no cuesta nada, cuando te propones las cosas se dan. También el trabajo que hemos hecho con mi entrenador (Alfonso Ortiz), esa sinergia que hemos tenido para poder lograr lo que estamos haciendo”.

En la prueba de medio maratón femenil por equipos, México se ubicó en el sexto lugar. Este resultado se construyó con la posición 19 de Karla Ximena Serrano y el sitio 34 de Nadia González, quienes complementaron la actuación de Ortega para colocar al equipo dentro del grupo competitivo en una de las pruebas con mayor densidad de participantes.

En la rama varonil del medio maratón, el equipo mexicano finalizó en el octavo lugar. Ricardo Ortiz encabezó la participación nacional con un undécimo sitio, seguido por Noel Chama en la posición 37 e Isaac Palma en el lugar 51.

Dentro del maratón varonil, la delegación azteca alcanzó el quinto lugar general. José Luis Doctor terminó en la posición 15, Andrés Olivas en el sitio 19, Josafat Sánchez en el 26 y Carlos Mercenario en el 35, resultados que permitieron mantener al equipo dentro de los primeros cinco en una de las distancias más exigentes del programa.

En el maratón femenil, la selección nacional concluyó en el séptimo lugar. Renata Cortés finalizó en la posición 19, Arisay Cruz en el lugar 21 y Mariela Sánchez en el sitio 33, consolidando una actuación colectiva que aportó puntos clave para la clasificación general del equipo mexicano en el campeonato.

Finalmente, en las pruebas sub 20 de 10 kilómetros, México obtuvo el quinto lugar en la rama varonil y el sexto en la femenil. Estos resultados reflejan el desarrollo de nuevas generaciones dentro de la marcha mexicana, en un contexto competitivo que sirvió como referencia para el inicio del ciclo hacia Los Angeles 2028.

Clasificación General | Campeonato Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026

China Japón Italia Ecuador Perú Ucrania España Australia Etiopía México

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