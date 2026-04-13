Manchester United vs Leeds en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 32

Manchester United todavía no asegura su pasaporte a la próxima Champions League y necesita los tres puntos para afianzarse en la tercera posición

Manchester United vs Leeds en vivo online la Premier League 2026 | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Manchester United vs Leeds hoy lunes 13 de abril de 2026?

El historial reciente favorece a los Red Devils, que no han perdido en los últimos cinco enfrentamientos (dos victorias y tres empates), incluido el 1-1 del pasado 4 de enero. Mientras los locales llegan con bajas sensibles en defensa pero con nombres clave como Bruno Fernandes y Casemiro listos para liderar, el equipo visitante arrastra múltiples ausencias y dudas físicas que condicionan su armado, aunque confía en el impulso de futbolistas como Brenden Aaronson y Dominic Calvert-Lewin para dar el golpe.

México (CDMX) : 13:00 horas

: 13:00 horas Centroamérica : 13:00 horas

: 13:00 horas Estados Unidos : 15:00 (ET) horas / 12:00 (PT) horas

: 15:00 (ET) horas / 12:00 (PT) horas Colombia : 15:00 horas

: 15:00 horas Argentina: 16:00 horas

Alineaciones del Manchester United vs Leeds United para la jornada 32, al momento

Michael Carrick ha optado por consolidar un sistema 4-2-3-1, una estructura táctica que ha encajado de forma positiva en el funcionamiento del Manchester United. Este planteamiento le ha permitido al equipo ganar equilibrio entre defensa y ataque, impulsando un rendimiento en ascenso en un momento clave de la temporada, donde el objetivo principal es asegurar uno de los boletos a la próxima edición de la Champions League.

Por su parte, Daniel Farke enfrenta el enorme reto de mantener al Leeds United en la Primera División de la Premier League. Su propuesta táctica, basada en un 3-4-1-2, destaca por un enfoque ofensivo que puede resultar arriesgado, incluso temerario, debido a los espacios que deja en defensa. Aun así, este esquema será su principal apuesta para intentar dar la sorpresa en el cierre de la jornada 32.

Manchester United : Senne Lammens, Luke Shaw, Lisandro Martínez, Leny Yoro, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo y Benjamin Šeško

: Senne Lammens, Luke Shaw, Lisandro Martínez, Leny Yoro, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Amad Diallo y Benjamin Šeško Leeds United: Karl Darlow, Pascal Struijk, Jaka Bijol, James Justin, Gabriel Gudmundsson, Ao Tanaka, Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Noah Okafor, Brenden Aaronson y Dominic Calvert-Lewin

¿Dónde ver el Manchester United vs Leeds en vivo? Canales de TV y streaming online

El histórico Old Trafford, con capacidad para poco más de 75 mil aficionados, será el escenario donde el Manchester United reciba al Leeds United en el partido de este lunes 13 de abril que cerrará la jornada 32 de la Premier League. Se trata de un encuentro con implicaciones directas en la recta final de la temporada, especialmente para los locales, que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla.

Los Red Devils llegan ubicados en la tercera posición con 55 puntos y necesitan sumar de a tres para ampliar la distancia sobre sus principales perseguidores: el Aston Villa, el Liverpool y el Chelsea. Por su parte, el conjunto visitante encara el duelo con 33 unidades, enfocado en alejarse de la zona de descenso y asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

México : FOX One

: FOX One Centroamérica : Tubi o Disney+ (dependiendo el país)

: Tubi o Disney+ (dependiendo el país) Estados Unidos: USA Network, Telemundo y UNIVERSO Now

USA Network, Telemundo y UNIVERSO Now Colombia : Disney+

: Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

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