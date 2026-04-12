Alejandra Ortega gana la medalla de plata en el Mundial de Marcha Brasilia 2026

La mexicana terminó la prueba de medio maratón con un tiempo de 1:35:21, una victoria clave ya que esta distancia debutará en los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

La mexicana Alejandra en el podio | Foto por EVARISTO SA / AFP

La mexicana Alejandra Ortega firmó una de las mejores actuaciones de su carrera al conquistar la medalla de plata en el medio maratón femenil de marcha en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por equipos Brasilia 2026, con un tiempo de 1:35:21. La prueba, que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, representa un paso importante en el nuevo ciclo olímpico, y coloca a la marchista azteca como una de las figuras a seguir en esta nueva distancia.

El oro fue para la peruana Kimberly García, quien dominó la competencia con un registro de 1:35:00, mientras que el tercer lugar quedó en manos de la española Aldara Meilán con 1:35:38, completando así un podio de alto nivel internacional en una prueba que reunió a las mejores especialistas del mundo.

Desde los primeros kilómetros, la carrera mostró un ritmo exigente, con el grupo puntero marcando diferencias desde el inicio. Ortega se mantuvo en la pelea por las primeras posiciones, administrando su esfuerzo y cuidando su técnica en una prueba que exigía resistencia y precisión a lo largo de los más de 21 kilómetros.

A lo largo del recorrido, Kimberly García impuso condiciones al tomar la delantera, mientras que la mexicana se mantuvo como su principal perseguidora. Ortega logró sostener el paso de la líder durante buena parte de la competencia, lo que le permitió consolidarse en la zona de medallas y evitar ser alcanzada por el resto del pelotón.

Conforme avanzaron los kilómetros, el desgaste comenzó a marcar diferencias entre las competidoras. Ortega mantuvo la consistencia en su marcha, evitando sanciones y conservando un ritmo que le permitió asegurar la segunda posición, incluso cuando otras atletas intentaron acercarse en el tramo final.

En los últimos kilómetros, la mexicana mostró control y determinación para cerrar la prueba con autoridad. Aunque no logró recortar la distancia con García, sí sostuvo su ventaja sobre el tercer lugar, asegurando una medalla que refleja su preparación y evolución en el escenario internacional.

Este resultado también confirma el crecimiento de la marcha mexicana en competencias de alto nivel, especialmente en una distancia que será clave en los próximos años. La actuación de Ortega no solo suma una medalla importante, sino que también la posiciona como una candidata sólida rumbo a futuras competencias internacionales.

Con la mirada puesta en Los Angeles 2028, Alejandra Ortega continúa consolidando su camino en el atletismo mundial. La plata en Brasilia no solo representa un logro individual, sino también un impulso para el equipo mexicano en una disciplina que históricamente ha dado resultados y que ahora encuentra una nueva oportunidad en el programa olímpico.

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