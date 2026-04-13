Matías Grande apunta al futuro tras quedarse cerca del podio: “Me quedé cerca, pero enfrenté a los mejores”

A pesar de la derrota, el mexicano se dijo motivado en buscar triunfos que lo lleven lo mejor preparado posible a Los Angeles 2028

Matías Grande cerró su participación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 tras disputar el duelo por la medalla de bronce en arco recurvo. El arquero mexicano analizó su desempeño en la competencia y reconoció el nivel que enfrentó en cada una de las rondas, donde se midió ante rivales con experiencia en escenarios internacionales.

El mexicano explicó que el torneo exigió precisión desde etapas avanzadas. “Flechas de 10, esos scores perfectos… desde la ronda semifinal, la verdad es un alto nivel”, comentó sobre el desarrollo de los enfrentamientos. Grande señaló que llegó preparado y con el objetivo de pelear por el primer lugar.

“Sí llegué con ganas de ganar, sí quería llevarme el oro, pues me quedé cerquita en ambos partidos”, expresó, al referirse tanto a la semifinal como al duelo por el tercer lugar. El arquero también destacó la calidad de los rivales que enfrentó en Puebla, al mencionar que compitió contra arqueros con resultados en Juegos Olímpicos.

Grande aseguró que su actuación le deja una base para seguir en el proceso rumbo a próximos ciclos. “Todavía quedan varios años para Los Ángeles… esto me deja más ganas de regresar, de entrenar”, dijo, al hablar de sus objetivos a futuro y la posibilidad de reencontrarse con los mismos oponentes.

Sobre el respaldo del público, el mexicano valoró el apoyo recibido durante la competencia en casa. “Eso no me molesta, al contrario, me ayuda mucho, me llena energía, pura energía mexicana”, comentó, al describir el ambiente en el escenario donde se desarrolló el torneo.

El arquero también aceptó que hubo detalles que influyeron en el resultado final. “Sí siento que tuve alguna mala suerte con unas flechitas, pero tiramos muy fuerte todos”, señaló, al tiempo que explicó que se queda con lo conseguido en esta primera experiencia dentro de una Copa del Mundo.

“Un cuarto lugar lo abrazo muy bien”, agregó, al hacer un balance de su participación. Aunque reconoció que le hubiera gustado subir al podio en México, destacó que el resultado forma parte de su proceso dentro del equipo nacional.

Finalmente, Grande compartió su calendario de trabajo para los próximos meses. Indicó que continuará su preparación en Europa y Asia con entrenamientos y competencias. “Vamos a estar en Suiza… después a China, Corea y Turquía”, explicó, al detallar el plan que seguirá antes de regresar a México para disputar un evento en Tlaxcala y continuar con su preparación rumbo a futuras competencias internacionales.

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