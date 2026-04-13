James Duckworth, campeón del Mexico City Open tras una final que terminó 23 horas después de iniciar

El australiano venció a Napolitano en tres sets en una final suspendida por lluvia que se reanudó este lunes en Chapultepec

El australiano se impuso este lunes en el Rafael “Pelón” Osuna | Claro Sports

James Duckworth es el campeón del Mexico City Open. El número 86 del mundo y primer sembrado del ATP Challenger 125 se impuso a Stefano Napolitano por 6-7(7), 7-6(3) y 6-2 en una final donde la lluvia fue factor determinante.

Napolitano inició el partido este domingo 12 de abril con un planteamiento sólido, tiros profundos y consistencia desde la línea de base. Duckworth, por su parte, apostó por un juego más agresivo, con constantes subidas a la red y tomando la iniciativa de los puntos, lo que provocó grandes ventajas pero también errores importantes.

El australiano generó cuatro set points en el primer parcial; sin embargo, el italiano los salvó con técnica precisa, inteligencia en los intercambios y dos passing shots de alto nivel. Cuando Napolitano tuvo su oportunidad de quiebre, la aprovechó para quedarse con la primera manga en muerte súbita.

En el inicio del segundo set, Duckworth lució errático y frustrado, con reclamos a su entrenador y gestos que generaron dudas. Aun así, ambos sostuvieron su servicio hasta el 3-3, momento en el que el partido se suspendió por lluvia. Fueron necesarios 45 minutos para regresar la cancha del Estadio Rafael “Pelón” Osuna. Tras la reanudación, la paridad se mantuvo hasta el 5-5, cuando la lluvia volvió a aparecer y obligó a detener definitivamente el encuentro.

Campeón 🏆🦘



James Duckworth🇦🇺 cumplió como el gran favorito en el Mexico City Open Presentado por Bx+ y levantó el título venciendo a Stefano Napolitano🇮🇹



¡Congratulations, James! pic.twitter.com/xL8nxPiZ9Q — México City Open (@mxcityopen) April 13, 2026

La organización confirmó que la final se reanudaría el lunes 13 de abril al mediodía. La pausa permitió al australiano reajustar su juego y recuperar estabilidad mental de cara al desenlace. En la reanudación, el europeo mantuvo su solidez inicial, pero el gran favorito elevó su nivel en los puntos clave.

El segundo set se definió en otro tiebreak, donde Duckworth impuso condiciones. A partir de ese momento, dominó el partido y cerró el set decisivo por 6-2 para asegurar el título, en un cierre condicionado por la interrupción prolongada, que benefició claramente al australiano.

Con esta victoria, alcanzó su título número 18 en el circuito ATP Challenger. El trofeo en el Centro Deportivo Chapultepec se suma a su historial en territorio mexicano, donde ha encontrado regularidad en finales.

El Mexico City Open fue escenario de su quinta final en México y su segundo título en el país. En abril de 2025 conquistó San Luis Potosí, mientras que este año regresó a esa misma final, donde cayó ante Nicolás Mejía, resultado que encuentra respuesta con el triunfo en la capital.

Por su parte, Stefano Napolitano cerró el torneo con una actuación sólida y que excedió las expectativas, que incluyó una victoria sobre el segundo sembrado, Tristan Schoolkate. Sin embargo, el italiano continúa sin título en 2026, tras perder también la final en Kigali. El tenista, que celebró su cumpleaños 31 con el triunfo en semifinales ante Luka Pavlovic, conquistó su último campeonato se remonta a septiembre de 2025 en Biella, y fuera de Italia no se corona desde su triunfo Challenger en Madrid hace dos años.

Te puede interesar