Mariana Bernal explica su caso de dopaje: “No hice trampa, nunca consumí”

La arquera mexicana abre su corazón para mostrar su verdad sobre un doping que le ha acarreado tres años de sanción

Mariana Bernal da su versión del dopaje en 2025. | Mariana Bernal en IG.

La arquera mexicana Mariana Bernal habló por primera vez sobre la suspensión de tres años que recibió tras un resultado positivo en una prueba antidopaje y aseguró que nunca consumió de manera intencional la sustancia por la que fue sancionada. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la especialista en tiro con arco compuesto decidió contar su versión del proceso que la alejó de las competencias.

“Hay cosas que durante mucho tiempo no pude decir y hoy estoy aquí porque creo que es momento de contar mi historia desde mi propia voz”, comenzó la atleta mexicana en su mensaje.

Mariana Bernal cuenta su perspectiva de la suspensión por doping que le costó su medalla de oro en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco del año pasado y la alejará de las competencias por 3 años.



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Bernal explicó que el 29 de septiembre de 2025 fue sometida a una prueba de orina que posteriormente arrojó un resultado positivo por 19-androsterona, un compuesto relacionado con la nandrolona, un esteroide anabólico prohibido por las autoridades antidopaje debido a sus efectos sobre la masa muscular, el rendimiento físico y la recuperación.

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La arquera mexicana fue enfática al señalar que nunca ingirió la sustancia de forma intencional. Además, explicó que la cantidad detectada en su muestra apenas superó el límite establecido por la normativa.

“Quiero ser muy clara con algo. Yo nunca consumí esa sustancia de manera intencional, simplemente yo nunca consumí esa sustancia”, afirmó.

Mariana Bernal explica la cantidad encontrada en su prueba antidopaje

La atleta detalló que el límite permitido para la sustancia es de 2 nanogramos por mililitro y que su muestra registró 2.3 nanogramos por mililitro, una diferencia de 0.3 nanogramos por encima del umbral.

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Bernal comparó la cantidad detectada con una proporción mínima para explicar que, desde su perspectiva, esa presencia no representaba una ventaja deportiva.

“Esa dosis no es una cantidad utilizada para buscar un efecto anabólico, ni siquiera me ayuda para mi deporte. No me iba a hacer más fuerte, no me iba a hacer tirar mejor, no me iba a mejorar mi técnica, ni mi resistencia ni mi recuperación”, explicó.

La arquera mexicana también señaló que dos semanas después de aquella prueba fue sometida a un nuevo control antidopaje que dio negativo. Esa muestra ocurrió el 18 de octubre de 2025, mismo día en el que consiguió la victoria en la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, el proceso para demostrar su versión implicó una batalla legal y económica que terminó siendo complicada para la atleta y su familia.

Mariana Bernal aceptó una suspensión de tres años tras no poder continuar su defensa

Bernal explicó que la defensa de un caso antidopaje implica gastos legales, científicos y administrativos elevados, por lo que llegó un momento en el que tuvo que tomar una decisión sobre su futuro. La mexicana aclaró que aceptar la sanción no significó reconocer un consumo intencional de la sustancia, sino una determinación tomada ante la imposibilidad de sostener económicamente el proceso.

“Por eso acepté la sanción de tres años dentro del acuerdo que se me ofreció, reconociendo la presencia de la sustancia en mi muestra, más no una ingesta intencional”, señaló.

Como parte del acuerdo, Bernal tuvo que devolver la medalla, el trofeo y el premio económico obtenido por su triunfo en la final de la Copa del Mundo del 18 de octubre de 2025. La deportista recordó que aquella victoria tenía un significado especial porque representó un momento de confianza personal después de años de trabajo.

“Era una persona que no confiaba en sí misma y ese día que gané me di cuenta de que todo lo podía lograr si confiaba en mí”, comentó.

Bernal asegura que el tiro con arco dejó de ser un lugar de paz durante el proceso

Durante su defensa, la arquera mexicana explicó que junto a su equipo buscaron posibles causas de la presencia de la sustancia en su muestra, entre ellas contaminación de suplementos, trazas relacionadas con alimentos como carne de cerdo o vísceras, así como otros factores relacionados con el manejo de la muestra.

Acompañada por su abogado Ricardo de Buen y con el apoyo del presidente de World Archery México, Gabriel Ramos, Bernal intentó encontrar una explicación que pudiera demostrar cómo llegó la sustancia a su organismo, aunque aseguró que no pudieron comprobarlo de forma contundente. La mexicana también habló del impacto emocional que tuvo el proceso y explicó que dejó temporalmente el tiro con arco porque una actividad que durante años representó tranquilidad terminó asociándose con momentos difíciles.

“Yo dejé de tirar no porque dejara de amar el tiro con arco, sino porque algo que durante años fue mi lugar de paz terminó convirtiéndose en una fuente de tristeza”, expresó.

Bernal aseguró que su objetivo al compartir su historia es que otros atletas conozcan sus derechos y sepan que pueden buscar apoyo ante situaciones similares.

“Detrás de esa medalla hay una persona, una persona que tiene familia, que tiene sueños, que tiene miedo, que puede romperse”, afirmó.

La arquera mexicana señaló que actualmente está enfocada en otros proyectos personales y profesionales, aunque no descarta regresar a la competencia cuando termine su suspensión.

“No sé qué va a pasar en mi futuro dentro del deporte y creo que está bien no tenerlo claro todavía, pero de algo sí estoy segura: cuando llegue el momento de volver a tirar, lo voy a hacer con la misma sonrisa, con el mismo brillo, la misma pasión y la misma integridad que siempre me ha caracterizado”, concluyó.

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