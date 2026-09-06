Juventus vs Milan en vivo la Serie A 2026-27: resultado y goles de la jornada 3

El derbi de los campeones siempre marca un momento especial de la temporada italiana entre dos clubes de gran importancia.

Juventus y Milan protagonizan el partidazo de la jornada.

¿A qué hora inicia Juventus vs Milan hoy, 6 de septiembre de 2026?

Este duelo se jugará en el Allianz Stadium de Turín y se programó para este domingo a las 8:45 p.m. locales. A partir de eso, las personas que están en el continente americano deben hacer una resta de horas de acuerdo a su zona para determinar el momento en que iniciará.

México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Colombia: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Argentina: 3:45 p.m.

Alineaciones de Juventus vs Milan para la jornada 3, al momento

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Locatelli, Nico González; Conceicao, Kolo Muani y Alajbegovic.

Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Rabiot; Estupiñán, Gonçalo Ramos y Saelemaekers.

¿Dónde ver Juventus vs Milan en vivo? Canales de TV y streaming online

Hay una cadena que estará transmitiendo este encuentro para la mayoría de países de América. Sin embargo, se hace necesario que cada persona verifique las guías de programación de los cableoperadores y servicios de streaming disponibles.

México: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+, FuboTV, Peacock y Telemundo.

Paramount+, FuboTV, Peacock y Telemundo. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

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