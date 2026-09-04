Erick Portillo se queda a centímetros de pelear por el podio en la Diamond League

El mexicano superó los 2.21 metros, pero tres intentos fallidos sobre 2.25 frenaron su camino hacia el podio

Portillo cerró su temporada en la Liga Diamante | @COM_Mexico

Con un sexto lugar en Bruselas, Bélgica, el mexicano Erick Portillo cerró su participación en la temporada 2026 de la Diamond League de Atletismo, al registrar 2.21 metros en la gran final del salto de altura, en el estadio en el Memorial Van Damme.

El chihuahuense de 25 años tuvo muchos problemas para encontrar ritmo en su competencia. Falló sus dos primeros intentos con la varilla colocada en el 2.16, la cual libró hasta la tercera oportunidad. Posteriormente, superó la marca de 2.21 en su segundo salto para seguir avanzando.

Sin embargo, la barra fue colocada en 2.25, altura que el subcampeón mundial bajo techo no logró superar en tres intentos para quedar fuera de la pelea, empatado con el jamaiquino Romaine Beckford, quien concluyó en el quinto sitio debido a que tuvo menos intentos fallidos que el mexicano.

Portillo buscaba superar su marca dentro de la Liga Diamante esta temporada, que fue de 2.23 metros conseguida en Roma.

Sus mejores registros de este año fueron el 2.30 en el Campeonato Mundial Indoor de Polonia, y el 2.27 al aire libre, realizado en el Gold Tour de Ostrava, en la República Checa.

El ganador de la medalla de oro en esta competencia fue el polaco Mateusz Kolodziejski con 2.28 metros; la plata para el estadounidense JuVaunghn Harrison, igual con 2.28, pero con más intentos, y el bronce se quedó en manos del ucraniano, Oleh Doroshchuk, vigente campeón mundial bajo techo con 2.25 metros.

Erick Portillo fue el único atleta mexicano que logró colarse a las finales de la Diamond League de Bruselas, prueba avalada por World Athletics.

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Diamond League Final Bruselas 2026 | Salto de Altura / Posiciones

Así concluyeron los atletas en la parte alta de la clasificación:

Mateusz Kolodziejski (POL) 2.28 metros JuVaughn Harrison (EEUU) 2.28 Oleh Doroshchuk (UCRA) 2.25 Gianmarco Tamberi ( ITA) 2.25 Romain Beckford (JAM) 2.21 Erick Portillo (MEX) 2.21 Thomas Carmoy (BEL) 2.16

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