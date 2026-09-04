Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Repase todo lo que debe saber para este duelo de dorados, el próximo domingo, en el Metropolitano de Techo.

Internacional de Bogotá vs Águilas: posibles nóminas | Claro Sports

El domingo de fútbol tendrá poca actividad en comparación con otros días. El plato que abrirá la jornada, el próximo 6 de septiembre, será con el duelo entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas. Sin duda, dos elencos con buenos planteles, pero que no han corrido con suerte en las últimas fechas.

El Inter viene de rascar un punto en su visita a Millonarios. Ese partido fue el que marcó la discordia entre Fabián Bustos y la dirigencia del ‘Embajador’. Por su parte, los antioqueños dejaron ir una oportunidad inmejorable de pelear arriba, ya que igualaron contra el colero Boyacá Chicó en casa. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber acerca del juego:

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Inter de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Santiago Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoria, Ronaldo Julio, Yulián Gómez; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Águilas: Jorge Soto; Matías Ramírez, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas; Andrés Ricaurte, Junior Noguera, Eduar Arizalas y Anthony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver a Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la jornada 9 del campeonato liguero, tendrá su pitazo inicial este domingo 6 de septiembre a partir de las 4:00 de la tarde (hora COL). Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos del Internacional de Bogotá

30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.

27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto | Fecha 7.

23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 6.

19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 2.

08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá | Fecha 4.

Últimos partidos de Águilas Doradas

30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.

22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.

19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros | Fecha 4.

01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas | Fecha 2.

26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Independiente Santa Fe | Fecha 1.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Carlos Márquez (Bolívar).

Carlos Márquez (Bolívar). Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Yeison Vásquez (Caldas).

Yeison Vásquez (Caldas). Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Cundinamarca).

Gustavo Cortés (Cundinamarca). VAR: Ricardo García (Santander).

Ricardo García (Santander). AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).

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