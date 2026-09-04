Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Repase todo lo que debe saber para este duelo de dorados, el próximo domingo, en el Metropolitano de Techo.
El domingo de fútbol tendrá poca actividad en comparación con otros días. El plato que abrirá la jornada, el próximo 6 de septiembre, será con el duelo entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas. Sin duda, dos elencos con buenos planteles, pero que no han corrido con suerte en las últimas fechas.
El Inter viene de rascar un punto en su visita a Millonarios. Ese partido fue el que marcó la discordia entre Fabián Bustos y la dirigencia del ‘Embajador’. Por su parte, los antioqueños dejaron ir una oportunidad inmejorable de pelear arriba, ya que igualaron contra el colero Boyacá Chicó en casa. A través de Claro Sports, le contamos todo lo que debe saber acerca del juego:
Posible alineación de Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría el Inter de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Santiago Vivas, Mateo Rodas, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoria, Ronaldo Julio, Yulián Gómez; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.
Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II
Así formaría Águilas: Jorge Soto; Matías Ramírez, Andrés Mosquera, John Ontaneda, Javier Mena; Frank Lozano, Iván Rojas; Andrés Ricaurte, Junior Noguera, Eduar Arizalas y Anthony Vásquez. DT: Flavio Robatto.
¿Cómo y dónde ver a Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, válido por la jornada 9 del campeonato liguero, tendrá su pitazo inicial este domingo 6 de septiembre a partir de las 4:00 de la tarde (hora COL). Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán el cotejo, así como Win Play vía streaming.
Últimos partidos del Internacional de Bogotá
- 30.08.2026 | Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá | Fecha 8.
- 27.08.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Deportivo Pasto | Fecha 7.
- 23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 6.
- 19.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá | Fecha 2.
- 08.08.2026 | Deportes Tolima 2-1 Internacional de Bogotá | Fecha 4.
Últimos partidos de Águilas Doradas
- 30.08.2026 | Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó | Fecha 8.
- 22.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Millonarios | Fecha 6.
- 19.08.2026 | Águilas Doradas 1-1 Llaneros | Fecha 4.
- 01.08.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Águilas Doradas | Fecha 2.
- 26.07.2026 | Águilas Doradas 2-1 Independiente Santa Fe | Fecha 1.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: Carlos Márquez (Bolívar).
- Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).
- Asistente 2: Yeison Vásquez (Caldas).
- Cuarto árbitro: Gustavo Cortés (Cundinamarca).
- VAR: Ricardo García (Santander).
- AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).