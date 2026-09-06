Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

El duelo entre capitalinos y antioqueños se jugará en el estadio de Techo a partir de las 4:00 p.m.

Inter Bogotá vs Águilas, en directo, online.

Continúan las acciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II y este domingo, 6 de septiembre, el telón lo abrirán Internacional de Bogotá y Águilas Doradas. El conjunto de la capital de Colombia recibe al antioqueño en el estadio de Techo, en el occidente de la ciudad. El equipo capitalino buscará mantenerse en el grupo de los ocho primeros, mientras que los de Rionegro, quieren sumar de a tres para acercarse justamente, al octavo lugar.

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy 6 de septiembre de 2026?

Este duelo entre Inter de Bogotá y el equipo antioqueño iniciará a partir de las 4:00 p.m. (hora colombiana) y se podrá ver por Win Sports+ y por su plataforma online. También, enClaro Sports tendremos el minuto a minuto de este duelo, válido por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Alineaciones Inter de Bogotá y Águilas Doradas: así salen a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II

Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez; Joan Castro, Santiago Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dewar Victoria, Ronaldo Julio; Facundo Boné, Fabricio Sanguinetti y Diego Duarte. DT: Ricardo Valiño.

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Javier Mena, Sebastián Rodríguez, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Juan Ávalo y Antony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

¿Quién es el favorito para ganar la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026?

Para el partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026 entre Internacional de Bogotá y Águilas Doradas, el favorito es Internacional de Bogotá, principalmente por su condición de local. Las cuotas previas al encuentro respaldan esa lectura: 365Scores sitúa a Internacional con una cuota cercana a 1.84, frente a 4.36 para Águilas Doradas, mientras que Sportingbet ofrece aproximadamente 1.73 para el triunfo bogotano y 4.50 para el visitante.

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