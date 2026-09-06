León vs América, en vivo juego por el tercer lugar Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 6 de septiembre

León vs América: ¿Cómo llegan a partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?

América llega al duelo después de una fase de grupos sin derrotas. Las Águilas sumaron siete puntos gracias a sus victorias ante Portland Timbers y San Diego FC, además del empate frente a Austin FC, aunque perdieron el punto extra en penales. Posteriormente, eliminaron al Columbus Crew en cuartos de final con marcador de 2-0.

El conjunto azulcrema buscará recuperarse tras la eliminación frente a Monterrey y terminar el torneo con una victoria que le permita quedarse con el tercer puesto de la competencia.

León, en cambio, llega con un recorrido perfecto hasta antes de las semifinales. La Fiera consiguió cuatro triunfos consecutivos frente a Nashville SC, Orlando City, Inter Miami y Real Salt Lake, acumulando nueve goles a favor y tres en contra durante el torneo.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi tendrá como una de sus principales cartas ofensivas a Daniel Arcila, quien llega a esta instancia como uno de los máximos anotadores de la Leagues Cup 2026 con cuatro goles.

Con dos equipos mexicanos como protagonistas, el duelo por el tercer lugar definirá quién termina la competencia con un mejor cierre y quién consigue quedarse con uno de los últimos reconocimientos de la edición 2026.