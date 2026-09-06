León vs América, en vivo juego por el tercer lugar Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 6 de septiembre
Los Esmeraldas se juegan su boleto a Concachampions; Las Águilas, el prestigio de quedar en el podio
¡Las Águilas ya están en el Shell Energy!
El conjunto de Coapa ya se encuentra en el estadio. Tremenda aura la que se cargan con esa indumentaria pre match…
León vs América: ¿Cómo llegan a partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?
América llega al duelo después de una fase de grupos sin derrotas. Las Águilas sumaron siete puntos gracias a sus victorias ante Portland Timbers y San Diego FC, además del empate frente a Austin FC, aunque perdieron el punto extra en penales. Posteriormente, eliminaron al Columbus Crew en cuartos de final con marcador de 2-0.
El conjunto azulcrema buscará recuperarse tras la eliminación frente a Monterrey y terminar el torneo con una victoria que le permita quedarse con el tercer puesto de la competencia.
León, en cambio, llega con un recorrido perfecto hasta antes de las semifinales. La Fiera consiguió cuatro triunfos consecutivos frente a Nashville SC, Orlando City, Inter Miami y Real Salt Lake, acumulando nueve goles a favor y tres en contra durante el torneo.
El equipo dirigido por Javier Gandolfi tendrá como una de sus principales cartas ofensivas a Daniel Arcila, quien llega a esta instancia como uno de los máximos anotadores de la Leagues Cup 2026 con cuatro goles.
Con dos equipos mexicanos como protagonistas, el duelo por el tercer lugar definirá quién termina la competencia con un mejor cierre y quién consigue quedarse con uno de los últimos reconocimientos de la edición 2026.
Leagues Cup 2026, partido por el tercer lugar en vivo: ¿En dónde ver el León vs América y a qué hora juegan?
El partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 entre León y América se disputará este domingo 6 de septiembre de 2026 a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, inmueble que albergará la antesala de la final del torneo.
La transmisión en vivo estará disponible a través de las siguientes plataformas:
Televisión y streaming: Apple TV a nivel internacional e Imagen TV en México. Minuto a minuto: seguimiento en vivo, estadísticas y análisis del partido a través de ClaroSports.com.
León vs América: se define el tercer lugar de la Leagues Cup 2026
La Leagues Cup 2026 llega a su última jornada con un duelo mexicano por el tercer lugar del torneo. León y América se enfrentarán este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos que quedaron fuera de la pelea por el título, pero que todavía buscan cerrar su participación con un triunfo.
Las Águilas llegan a este compromiso después de quedar eliminadas ante Monterrey en una serie que terminó empatada 2-2 en tiempo regular y que se definió desde la tanda de penales. El equipo dirigido por Guillermo Almada intentará quedarse con el último lugar del podio y sumar un resultado que acompañe el buen rendimiento mostrado durante gran parte del certamen.
Por su parte, León afronta el encuentro con un objetivo adicional. Después de caer 2-0 ante Toluca en semifinales, La Fiera necesita la victoria para mantener sus aspiraciones de clasificar a la Copa de Campeones Concacaf 2027, por lo que el partido ante América representa una última oportunidad para conseguir un premio deportivo importante.