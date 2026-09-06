NFL confirma la renovación de Roger Goodell: seguirá como comisionado hasta la temporada 2030

La liga trabaja en temas como la negociación de un nuevo convenio colectivo, además de los próximos acuerdos de transmisión y la posibilidad de ampliar la temporada regular a 18 partidos

Roger Goodell llegó a un acuerdo con los propietarios | Kirby Lee-Imagn Images

Roger Goodell llegó a un acuerdo con los propietarios de la liga para mantenerse como comisionado de la NFL hasta el 2030, informó la organización este domingo. El nuevo vínculo tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2031, por lo que Goodell permanecerá al frente de la liga durante cuatro años más respecto a su acuerdo anterior.

La extensión llega en un momento clave para la NFL, debido a que la liga trabaja en temas como la negociación de un nuevo convenio colectivo, cuyo acuerdo actual también finaliza en marzo de 2031, además de los próximos acuerdos de transmisión y la posibilidad de ampliar la temporada regular a 18 partidos.

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y presidente del Comité de Compensación de la NFL, explicó que el nuevo contrato fue diseñado con una fuerte relación entre los resultados del comisionado y el desempeño de la liga: “El acuerdo se basa en gran medida en el rendimiento, con más del 95 por ciento de la compensación total vinculada al desempeño de Roger y de la NFL, medido de acuerdo a diversas métricas y a discreción del Comité de Compensación”, señaló en un documento enviado a los equipos.

Kraft también destacó la confianza que existe en el trabajo de Goodell al frente de la organización: “Creemos que somos muy afortunados de contar con Roger al mando durante los próximos cuatro años”, expresó el presidente del comité encargado de revisar la compensación del comisionado.

Con esta renovación, Goodell firmará su quinta extensión de contrato desde que asumió como comisionado de la NFL el 1 de septiembre de 2006, cuando sustituyó a Paul Tagliabue. Sus acuerdos anteriores se concretaron en 2009, 2012, 2017 y 2023.

Goodell, quien actualmente tiene 67 años, terminará este nuevo periodo con cerca de 72 años y después de haber ocupado el cargo durante aproximadamente 24 años. Antes de convertirse en comisionado, inició su trayectoria dentro de la NFL en 1982 como becario administrativo en las oficinas de la liga durante la gestión de Pete Rozelle.

Durante su mandato, la NFL ha registrado un crecimiento en distintos mercados internacionales, además de impulsar proyectos relacionados con la seguridad de los jugadores y la expansión del flag football, disciplina que formará parte de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. También estuvo al frente de la liga durante la pandemia de Covid 19, periodo en el que la temporada continuó sin cancelaciones de partidos.

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Uno de los indicadores del crecimiento económico de la NFL durante la gestión de Goodell ha sido el aumento en el valor de las franquicias. Los Minnesota Vikings fueron el último equipo vendido antes de que asumiera el cargo, con un valor de 600 millones de dólares, mientras que los Seattle Seahawks alcanzaron recientemente una venta récord de 9,612 millones de dólares. Con su nueva extensión, Goodell continuará liderando una liga que mantiene objetivos de expansión comercial y deportiva rumbo a la próxima década.

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