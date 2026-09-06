Fabiola Villegas gana oro en el Abierto de Suiza de taekwondo y suma puntos rumbo al ranking olímpico

La mexicana triunfa en sus cuatro combates en la categoría de -57 kilogramos y acumula puntos para el ranking mundial y olímpico

Fabiola Villegas, oro en el Abierto de Suiza de taekwondo. | @fabiolavillegas.mx

La mexicana Fabiola Villegas conquistó la medalla de oro en el Abierto de Suiza de taekwondo dentro de la categoría de -57 kilogramos. La competencia se realizó en el Athletik Zentrum St. Gallen, donde la representante nacional consiguió sus primeros puntos para el ranking mundial y olímpico.

Villegas completó una actuación de cuatro triunfos en el torneo de categoría G1/E2. En semifinales venció a la española Sofía García y en la final superó a la alemana Anastasia Rovithis. Todos sus combates terminaron con marcador de 2-0, con el apoyo del medallista mundial Bryan Salazar desde la esquina técnica.

La taekwondoína mexicana compartió su satisfacción después del resultado y destacó el valor de sumar experiencia internacional durante su gira por Europa. “Terminamos en el Open de Suiza y se logró la medalla de oro. Se sumaron buenos puntos, buena experiencia y combates de primer nivel. Sigo sumando y sigo aprendiendo”, expresó Villegas a través de sus redes sociales.

Fabiola Villegas continúa su camino rumbo al ranking olímpico

El triunfo en Suiza forma parte del proceso que Villegas y Bryan Salazar realizan en Europa con el objetivo de mejorar su posición en el ranking mundial y olímpico. La gira continuará con participaciones en Alemania, Polonia y Albania, donde buscará mantener la suma de unidades internacionales.

La mexicana también resaltó el trabajo conjunto detrás de este resultado y agradeció el respaldo de su familia, amigos y equipo multidisciplinario, además del apoyo de la maestra Gabriela Paredes, presidenta de la Asociación de Taekwondo de la Ciudad de México, por las gestiones del aval federativo.

Villegas cuenta con más de 11 años como seleccionada de primera fuerza y registra 17 títulos nacionales en su trayectoria. Durante el ciclo anterior llegó a ocupar el primer lugar del ranking mundial en su categoría y consiguió triunfos ante competidoras como Viviana Marton, actual campeona olímpica.

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Entre sus resultados internacionales destacan la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el bronce en los Juegos Centroamericanos. Con el oro obtenido en Suiza, la mexicana agrega un nuevo resultado a su camino competitivo rumbo al siguiente ciclo olímpico.

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