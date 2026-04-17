Carlos Cervantes, el mejor juez mexicano de tiro con arco a nivel mundial

La World Archery reconoció a Cervantes, quien tiene 20 años de experiencia en el tiro con arco y sueña con estar en unos Juegos Olímpicos

El mexicano Carlos Cervantes fue reconocido como el mejor juez de tiro con arco de 2025 por la World Archery, logro que llega tras 20 años de trabajo y ahora con la firme meta de hacerlo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

“Es muy bueno que nos den un reconocimiento, es el resultado de todo el trabajo que se hace con disciplina, con pasión, enfoque, llevo 20 años de trayectoria, es casi la mitad de mi vida y todo el tiempo nos estamos capacitando, el reglamento de hace 20 años no es el mismo de ahora. Quisiera llegar a unos Juegos Olímpicos, es la única competencia que todavía no tengo, he estado en dos listas como alterno, mi momento va a llegar cuando sea el momento indicado”, dijo en entrevista con Claro Sports.

El juez reconoce que el fútbol siempre fue su deporte, pero con el paso del tiempo comenzó el gusto por el tiro con arco que lo llevaron a grandes competencias y experiencias que en su momento lo pusieron en la contienda por ir a Tokyo 2020 y Paris 2024.

“Mi deporte madre fue el fútbol, pero después conocí el tiro con arco al que me adapté y tengo que seguirme capacitando, ser de los mejores del mundo, hacer bien mi trabajo, tener buenas evaluaciones, es algo que cualquier juez busca”, explicó.

Carlos conoció el tiro con arco gracias a que su abuelo le regaló un kit de juguete, pero nunca encontró en dónde practicarlo, hasta que la técnica y conocimientos de las reglas las conoció cuando estudió la licenciatura en educación física, incluso su servicio social fue desarrollar el programa estatal de este deporte en Hidalgo.

“Es un deporte que me abrió las puertas, tuve una buena adaptación, he trabajado lo más que he podido para aportar, para dar mi experiencia, he ido aportando, es algo que amo. Considero que los arqueros somos potencia a nivel mundial, y ojalá y sigamos creciendo como comunidad en todas las áreas de entrenamiento, arqueros, parte técnica, jueces”, aseveró.

El hidalguense es uno de los 100 jueces en México que contribuyen en un deporte que ha dado cuatro medallas olímpicas y que comparte sus conocimientos para que todos puedan tener un gran nivel y también crear a nuevos elementos en esta área.

“El tiro con arco es un deporte diferente que por eso me gustó, es un deporte muy lindo en el que demostramos la capacidad de resiliencia, de reponernos de las adversidades. Ojalá que sigamos creciendo, avanzando y más eventos como estos internacionales”.

El mexicano ya tiene las siguientes competencias en las que estará como juez en la Olimpiada Nacional, además de las internacionales con la Copa de Para arquería en Chile, el Campeonato Parapanamericano de Tlaxcala y los primeros Juegos Para Centroamericanos de Puebla.

“Este es un logro de todos, no tanto en lo individual porque cuando salimos a un evento internacional somos los embajadores de México, representamos a todo el jueceo mexicano, de toda la gente que ha colaborado, contribuido, al final somos una suma de todo, no hay evento pequeño”, acotó.

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