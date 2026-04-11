Dafne Quintero rompe en llanto tras rozar el podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

La arquera mexicana perdió la presea de bronce ante la colombiana Alejandra Usquiano, pero no pudo contener las lágrimas tras retomar su nivel

Dafne Quintero se queda con el cuarto lugar en Puebla 2026 | Claro Sports

Dafne Quintero sufrió una dolorosa derrota en la pelea por la medalla de bronce de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, la primera parada del serial que se disputa en Puebla, tras caer ante la colombiana Alejandra Usquiano por un ajustado marcador de 147-146 en la prueba de arco compuesto individual femenil. En una competencia que se definió por detalles mínimos, la mexicana estuvo muy cerca de conseguir el tercer lugar, pero algunos errores en momentos clave le impidieron alcanzar el podio. El encuentro fue sumamente reñido, donde ambas arqueras mostraron gran nivel y capacidad para mantener el ritmo durante los 15 tiros lanzados.

La competencia comenzó con Quintero perdiendo el primer end tras lanzar dos nueve, lo que colocó a Usquiano arriba por 30-28. Sin embargo, la mexicana no se dejó vencer y mostró su habilidad en el siguiente set, donde lanzó tres dieces para seguir a dos puntos 60-58 de la colombiana. A pesar de sus esfuerzos y la destacada calidad de sus lanzamientos, la arquería de Usquiano se mantuvo sólida, manteniendo una ventaja difícil de revertir para Quintero.

En el tercer end, Quintero volvió a aprovechar su buena puntería, logrando tres dieces consecutivos que le dieron la ventaja sobre Usquiano, quien cometió errores en su lanzamiento. Con esta gran reacción, la mexicana se puso arriba por un punto, 89-88. Sin embargo, en el cuarto end, un error de Quintero al lanzar un nueve permitió que Usquiano empatara el marcador a 117-117, lo que dejó todo por definir en el último set.

La emoción llegó al final, donde ambas arqueras estaban al límite. El último set fue el definitivo, y aunque Quintero siguió luchando, un nueve en su último tiro le costó la victoria, ya que Usquiano no cometió errores y logró quedarse con la medalla de bronce con un total de 147-146. Esta derrota dejó a Quintero con el cuarto lugar, pero el nivel que mostró durante todo el torneo fue destacado y lleno de garra.

Así fue su camino en las semifinales

Antes de la pelea por el bronce, Quintero ya había asegurado su lugar en la disputa de la medalla tras una impresionante semifinal contra Sara López. El enfrentamiento entre ambas fue extremadamente reñido. En el primer set, ambas tiradoras lograron lanzar 30 puntos, empatando la pizarra 30-30. En el segundo, López aprovechó un nueve de Quintero y se adelantó por un punto, 60-59.

El tercer set fue otro empate, 89-89, luego de que López cometiera un error con un nueve, pero la reacción de Quintero mantuvo el equilibrio, ya en el cuarto set, las dos competidoras fueron perfectas nuevamente, terminando con 119-119. Este alto nivel de competencia mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

La definición de la semifinal se resolvió en el quinto set, donde ambas mantuvieron la perfección con 149-149. Sin embargo, la flecha de oro fue la que decidió a la ganadora, y López se impuso al quedar más cerca del centro de la diana, asegurando su lugar en la final.

“No puedo estar peor que el año pasado”

Al finalizar la competencia, Dafne Quintero expresó sus sentimientos, una competencia que marcó su regreso a la élite del deporte. En entrevista, la mexicana reconoció lo difícil que fue la derrota, especialmente después de haber estado tan cerca de alcanzar una medalla: “Estuvo increíble la semifinal. Di lo mejor de mí. No quiero llorar, pero estoy muy orgullosa porque el año pasado pensé que no iba a llegar a este nivel de nuevo”. A pesar del resultado, Quintero se mostró optimista y agradecida por el apoyo recibido. “Me voy muy contenta y agradecida con todas las personas”, afirmó.

La arquera destacó lo emocional de su desempeño y cómo, a pesar de las expectativas de perfección que el público tiene, ella no está exenta de sentir presión y frustración: “Por más que en las fotos siempre me dicen que soy una persona seria o dura, todo me pega. Sin embargo, sé que no puedo estar en una situación peor a la del año pasado, así que vamos bien”, comentó sobre los retos emocionales que enfrenta. La medallista olímpica también se refirió a la importancia de los detalles en la competencia, como las flechas de desempate, donde sabe que debe seguir trabajando: “Definitivamente las flechas de desempate. Podemos hacer simulaciones con nuestros compañeros; ya lo hemos trabajado”.

El proceso de trabajo con su entrenadora, Karen, ha sido clave para su crecimiento. A tres semanas de comenzar el nuevo ciclo con ella, Quintero está enfocada en mejorar aspectos clave, como la presión en situaciones decisivas: “Nuestra motivación en ese ejercicio es que quien tira más lejos de la ‘X’ debe ir por las flechas; hacemos lo que sea por caminar menos”, explicó sobre los ejercicios de entrenamiento. En cuanto a la nueva colaboración con Karen, la arquera resaltó que lleva tiempo trabajando con ella, pero ahora, de cara a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, pasará más tiempo juntas para seguir desarrollando el plan. Además, agradeció a su entrenador de siempre, Luis García, quien ha sido fundamental en su carrera desde Monclova.

Sobre su experiencia en Puebla, la arquera mexicana se mostró agradecida por el apoyo del público y la oportunidad de competir en un torneo tan importante: “Es la primera vez que estoy en Puebla, y cuando decían mi nombre quería llorar”, compartió emocionada. A pesar de la derrota, Quintero se lleva consigo aprendizajes importantes y una mentalidad positiva para continuar su camino. “Esta fue la primera copa, quedan dos más y esperamos llegar a la final de copas, que es en mi casa (Saltillo)”, concluyó con esperanza y mirando hacia el futuro.

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