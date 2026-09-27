Brillo de oro y grito de auxilio: Brayan Carreño reina en Sudamérica y pide apoyo para el patinaje artístico

El atleta caleño de 25 años, Brayan Carreño, ganó la medalla de oro en la modalidad de solo dance del patinaje artístico en Santa Fe 2026.

Entrevista exclusiva con Brayan Carreño | Claro Sports

Los Juegos Suramericanos 2026 se siguen llevando todas las miradas del deporte mundial. Colombia continúa dando de que hablar y ahora fue el turno para el patinaje artístico. Un deporte donde los deportes ‘cafeteros’ viene posicionándose como futura potencia latinoamericana y mundial teniendo en cuenta los oros obtenidos hace muy poco tiempo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Justamente, Brayan Carreño, un joven atleta colombiano que ya sabe lo que es ser campeón mundial, le dio una nueva alegría a todo el pueblo colombiano. El caleño de 25 años se coronó campeón suramericano en la modalidad de solo dance masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cuál es el sentimiento tras consagrarse campeón suramericano?

“Fue una euforia indescriptible porque fue esa emoción de revalidar el título que conseguí hace cuatro años en Asunción. Yo pensaba que ya no iba a tener la oportunidad de estar en otro evento del ciclo olímpico. Volví a presentarme pensando en que las posibilidades eran casi nulas y volver a ganar es lo máximo. Además, venía de una racha muy buena en competencia internacionales era también demostrar que seguimos liderando la categoría a nivel mundial y en este caso suramericano” afirmó Brayan Carreño.

¿Cómo fue la preparación para los Juegos Suramericanos 2026?

“La preparación para este campeonato fue muy intensa. Hubo poco tiempo debido al terremoto del 10 de agosto y yo soy de Cali, una de las ciudades más afectadas. Entonces tuvimos que buscar escenarios donde pudiéramos y a la hora que pudiéramos porque lastimosamente perdimos el velódromo Alcides Nieto que era nuestra pista de entrenamiento. Tuvimos entonces que hacer una concentración en Sabaneta” reveló el deportista colombiano.

Brayan Carreño en Santa Fe 2026 | Brayan Carreño

¿Qué es lo más difícil de practicar este deporte en Colombia?

“Lo más difícil es el poco apoyo que hay. Somos poco vistos, no hay una masificación de nuestro deporte y es muy complicado encontrar escenarios óptimos para la práctica del mismo. Nosotros hacemos lo que podemos con las uñas, a punta de berraquera es que hemos sacado esto adelante. La mayor dificultad de estos Juegos Suramericanos fue justamente esa, aparte de que el escenario no era propio (el velódromo), porque está en riesgo de colapso. Ahora no tenemos un lugar con las condiciones adecuadas para entrenar para el campeonato del mundo que se acerca. Es muy difícil cuando no tenemos garantías” afirmó Brayan Carreño.

¿Qué apoyo ha recibido?

“Realmente hemos recibido apoyo de Indervalle porque es la entidad gubernamental que nos rige a nosotros como deportistas en Cali. Ellos si han aportado en muchos de los viajes, no el 100 % y es algo que ha sido especial en este año. El año pasado que gané el título del mundo realmente fue muy muy complicado. Yo cuento con esa fortuna por los resultados que tengo y no siempre se cumple” completó el vallecaucano.

“Me toca pagar ciertas partes de los viajes y más cosas. Ahí yo la lleva más fácil que los demás porque a los otros les toca pagarse el 100 % y es muy difícil porque yo lo tengo gracias a lo que he conseguido. Pero hay deportistas que ni siquiera pueda aspirar a conseguirlo porque no pueden llegar a ese eventos. Es demasiado complejo el tema del deporte por el recorte de presupuesto para el deporte por parte del Gobierno Nacional” expusó Carreño.

¿Puede Colombia convertirse en una potencia mundial del patinaje artístico?

“Nosotros con eso dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, validamos que somos potencia a nivel Panamericano. A nivel Mundial estamos creciendo mucho en la modalidad de danza que es la que yo practico porque tenemos ya medallistas mundiales como Jeshua Folleco. Y hay destacadas actuaciones de varias compañeras en el top 10, en esta disciplina de solo dance estamos creciendo muchísimo. Y claro que Paulina Pérez que también ha conseguido buenos resultados. Nos falta más apoyo para podernos preparar fuera del país y aprender de esas potencias mundiales que si tienen esa metodología para poder llegar a ello” señaló Brayan Carreño.

¿Cómo descubrió que su pasión estaba en el patinaje artístico?

“Cuando lo vi por primera vez. Yo no conocía el deporte como tal. Esa primera impresión que tuvo al verlo al ingresar al velódromo para un Panamericano era muy similar a lo que yo me dedicaba en ese momento que era bailarín de salsa. Siempre me ha gustado competir y al ver esa mezcla entre competencia y arte, y poder transmitirlo al público, me cautivo” comentó Brayan Carreño.

¿Cómo llegó al patinaje artístico?

“Llegué por casualidad. Estaba probando otros deportes como natación, pero tuvo un pequeño accidente y no pude seguir entrenando. En ese momento acompañé a mi hermano a la pista de bicicross, pero la entrada era la misma que para el velódromo y ahí vimos a una chica del colegio que siempre la felicitaban por sus campeonatos nacionales. Ellas nos vio y nos dijo que la fuéramos a ver que justo estaba en competencia ese día. Los vimos, nos gustó y nos acercamos a Ramiro Velasco que fue quien nos dio nuestros primeros patines” reveló el atleta colombiano.

¿Cómo es un día de Brayan Carreño?

“Depende demasiado de la temporada del año en la que este. Hay diferentes competencias y dependiendo de eso es la exigencia en los entrenamientos. Actualmente estoy en la Universidad, estudio medicina, pero decidí darle una pequeña pausa a lo que son las rotaciones clínicas porque estoy en sexto semestre y ya es momento de ello. Así que estoy cursando solo electivas este semestre para poder dedicarme al 100 % a patinar” señaló el colombiano.

“Me levanto muy temprano, a eso de las 7:30 a.m. a las nueve de la mañana tengo la primera práctica. Tengo clases virtuales en el transcurso del día y luego vuelvo a entrenar desde las ocho hasta las 10 de la noche. Siempre estoy moviendo para todo lado porque actualmente estoy entrenando en Jamundí” expresó Brayan Carreño.

¿Qué le diría a Colombia?

“Que apoyen el deporte. Confíen, apoyen y apuesten por los diferentes deportistas que están intentando solventar todo estos gastos porque es muy lindo cuando nosotros podemos traer los resultados, pero mejor cuando contamos con el respaldo de la población. Si ven algún deportista que está haciendo un rifa o una recolecta para poder entrenar o viajar a una competencia todo eso es lo que necesitamos actualmente como comunidad ya que desde el gobierno no nos dan las garantías. Más que deportistas terminamos siendo unos embajadores de nuestro país. Véanlo como una herramienta de transformación social, aleja a los niños de diferentes situaciones de vulnerabilidad” finalizó Brayan Carreño.

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